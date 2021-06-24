La última oportunidad para clasificar a Juegos Olímpicos

Esta semana es especial en el Women’s PGA Championship. No sólo porque es uno de los campeonatos más importantes del calendario de golf profesional, sino también porque marca el evento final antes de que se determine el field olímpico femenino.

Si bien muchos lugares olímpicos han sido confirmados desde hace mucho tiempo, tal es el caso de la mexicana Gaby López, quien incluso tomó sus redes sociales a principios de esta semana para decir que había sido nombrada abanderada oficial para la ceremonia de apertura en Tokio 2020, las cosas siguen siendo difíciles para varios países, incluido Estados Unidos.

Los equipos se finalizarán según el Rolex Ranking. Un país puede tener hasta cuatro representantes siempre y cuando estén clasificados en el top-15 del mundo; de lo contrario, son elegibles sólo dos jugadores de sus respectivos países.

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Gaby López expresa sus primeras palabras tras ser elegida abanderada para los Juegos Olímpicos de #Tokyo2020#AztecaGolf⛳️ pic.twitter.com/8DAll0zKO2 — TV Azteca Golf (@TVAztecaGolf) June 24, 2021

Las dos carreras más reñidas son entre Estados Unidos y Corea del Sur.

Nelly Korda, que ocupa el tercer lugar en el mundo, lidera a las estadounidenses. Le siguen Danielle Kang, Lexi Thompson y su hermana Jessica Korda, que actualmente ocupa el puesto número 13 en el mundo.

Kang dijo antes del comienzo del Women’s PGA Championship que clasificar para los Juegos Olímpicos ha sido un sueño hecho realidad para ella.

Ally Ewing ocupa el puesto 18 en el mundo y si tiene una buena semana en el Women’s PGA Championship, podría superar a Jessica Korda. Jennifer Kupcho (No. 24) y Austin Ernst (No. 26) también tienen una buena oportunidad de saltar a Korda por un lugar en el equipo estadounidense. Tanto Kupcho como Ernst necesitarán resultados impresionantes esta semana en Atlanta Athletic Club para ganar un lugar olímpico, pero la oportunidad está ahí.

En el lado surcoreano, las cosas son aún más estrictas. Hay siete golfistas de Corea del Sur entre los 20 primeros del Rolex Ranking.

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OFICIALMENTE soy la abanderada para la ceremonia de INAGURACIÓN de #Tokio2020 🇲🇽🙌🏻 no puedo expresar lo contenta y agradecida que estoy! GRACIAS por sus lindos mensajes! VAMOS 🇲🇽 @COM_Mexico @CONADE @fedmexgolf @SEDENAmx — Gaby Lopez (@GabyLopezGOLF) June 23, 2021

Jin Young Ko e Inbee Park son las número 1 y 2 en el mundo (Park es la defensora de la medalla de oro), mientras que la ganadora del último Women’s PGA Championship, Sei Young Kim, es la número 4 del mundo. Hyo-Joo Kim es la octava, So Yeon Ryu es la decimosexta, Min Ji Park es la decimonovena y Ha Na Jang es la vigésima.

Entonces, si bien algunas golfistas ya han reservado sus boletos para Tokio 2020, este fin de semana habrá una cuota adicional de presión para aquellas que intentan llegar a los Juegos Olímpicos, ya que no es sólo la clasificación en Atlanta Athletic Club por lo que están compitiendo algunas golfistas.