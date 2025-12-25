Lamine Yamal; virtudes y deficiencias que podrían sentarlo en la mesa de Messi y CR7

Debutó a muy temprana edad y hoy, con apenas 18 años, ya es considerado uno de los mejores futbolistas del mundo. Lamine Yamal no es un jugador como cualquier otro, motivo por el cual aquí podrás conocer las principales virtudes y deficiencias que tiene para acercarse a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Messi fue presentado en su nuevo equipo | La Shootería

Mucho se ha hablado respecto a que Lamine Yamal es el heredero al trono que tanto Messi como Cristiano Ronaldo están a punto de dejar, pues con apenas 18 años ya sabe lo que es ser campeón con la Selección de España y el Barcelona. Ahora bien, ¿qué tan cierto es esto?

¿Lamine Yamal se puede sentar en la mesa de Messi y Cristiano Ronaldo?

Muchos expertos en futbol consideran que Lamine Yamal posee ciertas cualidades futbolísticas de Lionel Messi, en primera instancia, por ser zurdo y comenzar su faceta por la banda derecha para, posteriormente, encarar al centro. Del mismo modo, ya son varios los goles de su marca registrada que poseen un parecido espectacular a los de La Pulga.

Te puede interesar: ¿Quién es Octagón Jr y cuándo hizo su debut en AAA y WWE?

Te puede interesar: ¿Cuándo será el Gran Premio de México 2026?

Otro punto a destacar es que inició su proceso con el Barcelona y, ahora mismo, es uno de los líderes de su club y selección como ocurrió en su momento con Messi, aunque a su misma edad Lamine Yamal cuenta con mejores registros que el astro argentino, lo cual habla de la evolución que ha tenido en el campo.

Sin embargo, la personalidad de Lamine Yamal es mucho más parecida a la que, en momento, presentó Cristiano Ronaldo. Además, cuenta con facciones de liderazgo que hacen recordar al jugador portugués, por lo que expertos consideran que el español “tiene lo mejor de ambos mundos” que, a la larga, lo ayudarán a dominar este deporte por encima de otros como Mbappé, Vinicius o Haaland.

¿Lamine Yamal es querido por el público como Messi y Cristiano?

Debido a las declaraciones un tanto egocéntricas que ha tenido, así como la postura de su padre ante ciertos puntos y su fallida relación con Nicki Nicole, la realidad es que Lamine Yamal es odiado por un sector de la afición, aunque esto no quita que siga siendo considerado una joya del balompié mundial.