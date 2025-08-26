Octagón Jr: ¿Quién es, cuándo hizo su debut en WWE y qué personajes tuvo antes?

Han pasado algunos meses desde que se confirmó la compra de la WWE a la AAA y, desde entonces, algunos luchadores se han presentado en la empresa de Wrestling más importante del mundo. Uno de ellos es Octagón Jr, quien es, sin duda, uno de los luchadores más importantes que hay en la actualidad.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Octagón Jr ha sido uno de los luchadores que más impacto positivo ha generado en la AAA desde su aparición hace unos años, por lo que la WWE lo tiene muy bien valorado de cara a los siguientes meses. Por ende, no está de más conocer más respecto a esta icónica estrella nacional.

¿Dónde nació y cuántos años tiene Octagón Jr?

Nacido el 18 de julio de 1990 en el Estado de México, Octagón Jr es un luchador mexicano que tiene 35 años de edad y que ha logrado consolidarse como uno de los rostros más importantes que la AAA tiene en la actualidad, motivo por el cual se espera que dé mucho de qué hablar en el 2026.

¿Octagón Jr ya hizo su debut en la WWE?

La respuesta es sí. Octagón Jr formó parte del evento Worlds Collide llevado a cabo el 7 de junio, en una lucha que hizo mancuerna con otros luchadores y en donde obtuvo el triunfo. Curiosamente, esa misma noche hizo su estreno oficial en la WWE dentro del Money In The Bank, en donde perdió la lucha por el Campeonato Intercontinental ante Dominik Mysterio.

Posteriormente, el 16 de agosto, Octagón Jr formó parte de la primera Triplemanía de la Ciudad de México en la que estuvo involucrada la WWE dentro de la Copa Bardahl. Estos detalles hacen pensar que dicho luchador es uno de los más llamativos para la empresa de Wrestling norteamericana.

¿Qué otros personajes tuvo antes de ser Octagón Jr?

Su debut como profesional se dio en el año 2010 bajo el nombre de Brazo Metálico, esto en referencia a la Dinastía de Los Brazos aunque, en realidad, no forma parte de la misma. Después de algunos meses, este decidió cambiarse el nombre a Magia Jr, esto en alusión al nombre de su padre, Mr Magia.

Fue así cuando, en ese mismo año, modificó nuevamente su nombre a Golden Magic, mismo que, hasta antes de Octagón Jr, fue el más importante de su carrera. Fue con este personaje que llegó a la AAA en 2018, por lo que los creativos de la empresa, al ver el potencial con el que contaba, decidieron otorgarle este nombre en 2019.