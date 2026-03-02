¡BRUTAL! Lamine Yamal sobrepasó los 100 G/A con apenas 18 años de edad

Hay números que se sienten normales cuando los firma un veterano, pero que se vuelven una locura cuando aparecen en el expediente de un adolescente. En el caso de Lamine Yamal, cada semana parece traer una marca nueva, y el Barcelona ya convive con la sensación de que su joya no solo promete: decide partidos.

Lamine Yamal pasó los 100 goles/asistencias a los 18 años

Lamine Yamal ya alcanzó 100 participaciones directas en gol (G/A) en su carrera, sumando sus registros con club y selección. El total queda en 49 goles y 52 asistencias, cifra que alcanzó con apenas 18 años, justo después del hat-trick que firmó ante Villarreal. Ese triplete no solo cambió el partido: también empujó su contador a una zona que normalmente se visita varios años después.

El dato impacta por lo que implica en contexto: 101 G/A no es solo “número redondo”, es evidencia de influencia sostenida. Significa que Yamal no vive de chispazos, vive de producción. Un día aparece como goleador y al siguiente como asistidor, y esa dualidad es la que lo convierte en un jugador difícil de defender, porque el rival no puede decidir si tapar el disparo o cortar el pase: tiene que sobrevivir a las dos amenazas.

Además, el registro llega en un momento clave para el Barcelona. El equipo está metido en la pelea grande de la temporada y necesita piezas que resuelvan bajo presión. Yamal, pese a la edad, ya se mueve con la naturalidad de quien entiende el ritmo de los partidos grandes: acelera, pausa, elige y castiga. Por eso su estadística no se queda en “promesa generacional”; se siente como rendimiento de figura.

