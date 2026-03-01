¿El Barcelona es favorito en Champions? Descubre los rivales que debe enfrentar para alzarse con la sexta

Los fanáticos del fútbol europeo en redes sociales han encendido el debate sobre si al Barcelona le tocó un “camino cómodo” hacia la final de la Champions League en esta edición.

Aunque el sorteo ciertamente puede dibujar una ruta menos plagada de gigantes, eso no convierte la travesía en un paseo como lo han pintado muchos internautas, especialmente cuando se trata de la Liga de Campeones, en la que cada equipo tiene posibilidades reales de ser una sorpresa.

Un ano de la remontada del FC Barcelona

La primera estación ya tiene nombre: Newcastle United. El Barca jugará la ida fuera el 10 de marzo y cerrará la serie el 18 de marzo en el Spotify Camp Nou , esperando dejar en el camino a los ingleses y pasar a unos cuartos de final en los que podrían verse con Tottenham o Atlético Madrid.

Rival de Barcelona en octavos en Champions

El Barcelona enfrentará al Newcastle en los octavos de la Champions con una clara etiqueta de favoritos por el peso histórico y además el presente del club. No obstante, el equipo inglés representa un tipo de partido incómodo, priorizando el ritmo alto, duelos físicos y transiciones que castigan cualquier pérdida, este último elemento siendo una de las debilidades más grandes del Barca desde la llegada de Hansi Flick y su estilo de juego de adelantar líneas.

Los culés ya saben que si superan estos octavos, su siguiente cruce será contra un rival de primer nivel, concretamente el ganador del choque entre Tottenham y Atlético Madrid, con ida en el Spotify Camp Nou.

¿Barcelona realmente tiene un “camino fácil”?

Si el Barcelona avanza más allá de cuartos, el cuadro también deja trazada su posible ruta en semifinales de Champions, con posibilidades de chocar ante Sporting Lisboa, Bodø/Glimt, Arsenal o Bayer Leverkusen. Es cierto que no es el “lado” donde aparecen potencias como Real Madrid, Manchester City, PSG, Liverpool o Bayern, pero no se convierte en uno necesariamente sencillo.

Arsenal y Leverkusen, por ejemplo, son equipos que están acostumbrados a jugar en estas instancias y que suelen causar muchos problemas a los contrarios; Sporting ha exhibido un buen nivel en los últimos años de Champions y hasta un rival “sorpresa” como Bodø/Glimt puede castigar.

Dejándose llevar por la “lógica”, las estrellas en las plantillas y el lugar en la tabla, lo más probable es que Barcelona y Arsenal sean los que se midan en las semifinales de Champions League en esa zona derecha del cuadro, sin embargo, todos los fanáticos del fútbol saben que difícilmente el torneo continental suele plasmar lo que manda la lógica.

En LaLiga 2025/26, el Barcelona marcha líder con 64 puntos tras 26 partidos, por delante del Real Madrid. Y, en Champions, clasificó a octavos de final como quinto lugar en la fase de liga, gozando de un récord de cinco victorias, un empate y par de derrotas para llegar a 16 puntos, quedando por debajo de dos de los que podrían ser sus rivales directos: Tottenham (4°) y Arsenal (1°).