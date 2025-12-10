El mensaje que Larcamón soltó… y que todos entendieron como un dardo para Piovi

Cruz Azul viajó a Qatar para pelear un título internacional, pero regresó con algo más que una derrota: regresó con una herida interna que no tardó en salir a la luz. El 2-1 ante Flamengo en el Derbi de las Américas dejó frustración, enojo y, sobre todo, una frase de Nicolás Larcamón que resonó en el vestidor… con Gonzalo Piovi como protagonista involuntario.

El partido se quebró demasiado pronto. Cuando La Máquina intentaba imponer ritmo, un error en la salida derrumbó todo el plan: Piovi entregó la pelota en zona prohibida, directo a los pies de Giorgian de Arrascaeta, quien clavó el 1-0 al minuto 14. Un golpe emocional que costó levantar.

Cruz Azul, fiel a su estilo, reaccionó con carácter. Jorge Sánchez empató con un gol de jerarquía antes del descanso , pero en la segunda mitad la historia volvió a repetirse. Flamengo presionó, el rebote quedó vivo… y otra vez Arrascaeta apareció tras un rechace que dejó a Piovi expuesto en la jugada del 2-1. Un error que definió el partido y que, al final, le puso nombre a la polémica.

Ya con el partido perdido, Larcamón enfrentó los micrófonos. Serio. Medido. Y directo: “Pagamos caros algunos errores que a estos niveles no podemos cometer.”

No hizo falta decir más. En el vestidor entendieron perfectamente a quién se dirigía la frase. No gritó. No señaló. Pero el mensaje viajó con claridad quirúrgica.

La voz de Jorge Sánchez… y un vestidor que sintió el golpe

Jorge Sánchez, autor del único gol cementero, habló con una sinceridad que reflejó el ambiente del grupo:

“Triste, veníamos con la ilusión de levantar un trofeo. Nos quedamos con muy poco.”

La decepción deportiva se mezcló con la tensión interna. Y el recado de Larcamón, interpretado como un “ajuste de cuentas” futbolístico hacia Piovi, dejó la sensación de que este duelo no terminó dentro de la cancha… sino después del silbatazo.