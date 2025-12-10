Este es realmente el sueldo de Gonzalo Piovi en el Cruz Azul: hoy usuarios lo tunden por error ante Flamengo

Finalmente el sueño terminó… Cruz Azul perdió 2-1 ante Flamengo y se quedó sin el Derbi de las Américas y sin la posibilidad de acceder a las siguientes rondas para enfrentarse al Paris Saint-Germain por el trofeo de la Copa Intercontinental de la FIFA 2025. Y gran parte se debió a un error infantil de Gonzalo Piovi –de buen salario– en el comienzo del juego.

Si bien es cierto que Flamengo llegaba como un rival arrollador contra Cruz Azul , lo cierto es que el equipo mexicano le plantó cara durante todo el encuentro y estuvo cerca de llevar el juego a la prórroga. No obstante, es cierto que todo fue cuesta arriba para los de Nicolás Larcamón porque Piovi le dio un gol en bandeja a Giorgian de Arrascaeta.

El buen sueldo de Gonzalo Piovi en Cruz Azul

Muchos fanáticos se manifestaron con mucho enojo tras el grosero error de Piovi en el comienzo del juego ante el Cruz Azul por el Derbi de las Américas y hasta pidieron que se marche al Inter Miami o a cualquier otro equipo para ahorrarse su salario.

Justamente, según los datos del sitio especializado Salary sport, el sueldo de Gonzalo Piovi en Cruz Azul es de 1,100,000 euros al año. Es decir, gana más de 23 millones de pesos mexicanos por temporada, siendo de los mejores pagados de La Máquina Celeste.

Error histórico de Piovi…



Cruz Azul 0-1 Flamengo



¿Hasta cuándo tiene contrato Gonzalo Piovi con Cruz Azul?

De acuerdo a los datos de Transfermarkt, que lo coloca con un valor de mercado de 2.5 millones de euros, el contrato de Piovi con los Cementeros se acaba el 31 de diciembre de 2028, es decir, le quedan 3 años más de vínculo con el Cruz Azul.

Cruz Azul y la gloria que no fue en este 2025

Tras haber conquistado la Concacaf Champions Cup, Cruz Azul tenía mucha ilusión de competir por el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, el Derbi de las Américas, la Copa Challenger y la final de la Copa Intercontinental. No obstante, tras perder contra Tigres de la UANL y Flamengo, todas esas posibilidades se agotaron.

