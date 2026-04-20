Nicolás Larcamón pide menos habla y más acción en Cruz Azul

La Máquina de Cruz Azul sigue en un bache después de llegar a una racha negativa de ocho partidos oficiales sin conocer la victoria, el último resultado, empate a un gol frente a Xolos de Tijuana, algo que los aleja del liderato y los coloca antes del partido entre América y Toluca en la tercera posición pero en caso de llegar el triunfo de los “Choriceros” en el Estadio Banorte, la Máquina podría bajar hasta el cuarto sitio de la tabla general.

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Tras el empate en contra de Xolos de Tijuana, el director técnico de la Máquina de Cruz Azul, Nicolás Larcamón aseguró que tienen que dejar las palabras a un lado y comenzar a accionar de cara a la parte más determinante del campeonato.

"Creo que se vienen días muy importantes para demostrar la verdadera capacidad de estar a la altura. A meterle, a no hablar más, y accionar, es momento de accionar. Ya no hay mañana, estamos en un momento en el que la respuesta tiene que ser inmediata”, puntualizó el estratega celeste.

Necaxa 1-1 Tigres | Resumen y Goles | Jornada 15 | Clausura 2026

Larcamón le da la razón a la afición de la Máquina

Por otro lado, el entrenador cementero mencionó que la reacción del público recriminando el funcionamiento del equipo es normal por el momento que vive el equipo, primero con la eliminación a mitad de semana en la Concacaf Champions Cup y después con otro partido en liga sin conocer la victoria.

“Lo de la afición es una expresión lógica, quieren que un equipo capaz de alcanzar cosas históricas en un momento decisivo pueda alcanzar los resultados pretendidos. Es lógico que se expresen. Yo estoy con muchas ganas de demostrar la valía que tenemos como equipo, quiero dejar de decirlo y demostrarlo colectivamente, eso se logra en los próximos dos partidos para iniciar la Liguilla. Es momento de demostrar".

Cruz Azul cerrará la fase regular del Clausura 2026 visitando a Gallos Blancos del Querétaro y cerrando en casa (Estadio Cuauhtémoc) recibiendo a los Rayos del Necaxa.

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