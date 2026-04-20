Nadie se acuerda de él, pero hizo más de 40 goles en Cruz Azul; hoy está retirado

Una de las posiciones más complicadas con las que Cruz Azul ha tenido que lidiar a lo largo de las últimas dos décadas es la de centro delantero, pues si bien elementos como Jonathan Rodríguez y Emmanuel Villa han respondido, la realidad es que otros han pasado sin pena ni gloria por la institución.

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Bajo este tenor, existe un elemento que vino directamente desde Argentina y que, en su etapa con el club hace más de diez años, logró sumar más de 40 goles como delantero de Cruz Azul. Por tal motivo, no está de más conocer la historia de Mariano, el Tanque Pavone.

Mariano Pavone, ¿cumplidor o dejó qué desear en Cruz Azul?

Nacido en Tres Sargentos Argentina el 27 de mayo de 1982, Mariano Pavone es un exfutbolista de 43 años de edad que tuvo una fructífera carrera en la primera división de Argentina. De hecho, su nivel en su país natal fue suficiente para que probara suerte en otras partes del mundo como España y, por supuesto, México.

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Tras su paso por el Estudiantes, Mariano Pavone dio el salto a Europa para llegar al Real Betis para, posteriormente, volver a Argentina y jugar en River Plate y Lanús. Fue precisamente aquí en donde llamó la atención de Cruz Azul, equipo que lo fichó en julio del 2012.

Fueron dos años y medio en los que el Tanque Pavone permaneció en La Noria y, durante este tiempo, fue gran parte el centro delantero titular. En este apartado, el argentino acumuló 41 anotaciones y 11 pases a gol en poco más de 8,300 minutos distribuidos en 103 compromisos.

Mariano Pavone, ¿uno de los máximos goleadores en la historia de Cruz Azul?

Si bien Mariano Pavone sumó 41 goles en poco más de 100 partidos, la realidad es que esta estadística no es suficiente para ser uno de los máximos goleadores en la historia del club. No obstante, sus números le dan para estar en el Top 20 histórico junto a otros jugadores como Miguel Sabah y Sebastián Abreu.