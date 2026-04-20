Bajas sensibles para Pumas de cara al cierre del torneo

Pumas tendrá dos ausencias de peso para su compromiso de la jornada 16 del Clausura 2026 ante FC Juárez, luego de que Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla no estén disponibles por acumulación de tarjetas amarillas, en una baja sensible para el cierre de la fase regular. El encuentro ante los fronterizos está programado para el martes 21 de abril en el Estadio Olímpico Universitario, en un duelo que puede ser clave para la posición final de los universitarios en la tabla.

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La ausencia del arquero costarricense representa un golpe importante para el equipo del Pedregal, considerando el liderazgo, experiencia y seguridad que ha aportado desde su llegada. Keylor se había convertido en una pieza determinante dentro del esquema auriazul, no solo por sus intervenciones bajo los tres postes, sino también por la jerarquía que transmite en momentos de presión. Su baja obligará a Pumas a modificar una de las zonas más sensibles del once titular justo en un tramo decisivo del torneo.

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Por su parte, la ausencia de “Coco” Carrasquilla también pesa por lo que significa en la generación de juego y el equilibrio del mediocampo. El panameño se ha consolidado como uno de los futbolistas más influyentes del conjunto universitario, gracias a su capacidad para darle pausa al equipo, recuperar balones y conectar líneas en la salida.

¿Por qué suspendieron a Keylor Navas y Adalberto Crrasquilla?

Antes de esta suspensión, tanto él como Keylor se encontraban al límite reglamentario con cuatro amonestaciones, por lo que una más los dejaría fuera del siguiente encuentro.

¿Qué hará Efraín Juárez sin Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla?

De esta manera, Efraín Juárez deberá replantear su cuadro para recibir a Juárez, en un partido donde Pumas buscará mantener el paso y llegar fortalecido a la última jornada del campeonato. Más allá del rival, la atención estará en cómo responde el equipo sin dos hombres que se habían vuelto fundamentales tanto en lo futbolístico como en lo anímico.

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