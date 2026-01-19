Las 5 selecciones favoritas para ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya empieza a tomar forma en el imaginario del fútbol internacional. Con un formato ampliado a 48 selecciones y una organización inédita entre México, Estados Unidos y Canadá, el torneo promete ser uno de los más competitivos de la historia.

El lujoso hotel donde se hospedará Cristiano Ronaldo

Con planteles repletos de figuras consolidadas y jóvenes talentos en su punto de madurez, la Copa Mundial de la FIFA 2026 será escenario de jerarquía individual, procesos consolidados y experiencia de varios jugadores en grandes torneos. Conoce cuáles son las 5 selecciones que se presentan como candidatas y favoritas para alzar la copa.

Las 5 selecciones candidatas a ganar la Copa Mundial de la FIFA y sus grandes figuras

Francia : actual subcampeona del mundo, con una generación liderada por Kylian Mbappé, acompañado por futbolistas como Aurélien Tchouaméni, Antoine Griezmann y Eduardo Camavinga. Su profundidad de plantel y experiencia reciente en finales la mantienen como una amenaza constante.

: actual subcampeona del mundo, con una generación liderada por Kylian Mbappé, acompañado por futbolistas como Aurélien Tchouaméni, Antoine Griezmann y Eduardo Camavinga. Su profundidad de plantel y experiencia reciente en finales la mantienen como una amenaza constante. Argentina : campeona vigente, también figura entre las principales aspirantes. Con Lionel Messi aún como referencia simbólica y futbolística, y un núcleo fuerte encabezado por Julián Álvarez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Emiliano 'Dibu' Martínez, la Albiceleste buscará defender el título con una base consolidada.

: campeona vigente, también figura entre las principales aspirantes. Con Lionel Messi aún como referencia simbólica y futbolística, y un núcleo fuerte encabezado por Julián Álvarez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Emiliano 'Dibu' Martínez, la buscará defender el título con una base consolidada. Brasil : la Canarinha cuenta con talento ofensivo de sobra con nombres como Vinícius Júnior, Rodrygo, Bruno Guimarães y una nueva camada que apunta a devolverle el protagonismo mundialista.

: la cuenta con talento ofensivo de sobra con nombres como Vinícius Júnior, Rodrygo, Bruno Guimarães y una nueva camada que apunta a devolverle el protagonismo mundialista. Inglaterra : respaldada por una generación madura que combina juventud y experiencia. Jude Bellingham, Harry Kane, Bukayo Saka y Phil Foden encabezan a un equipo que ha sido protagonista en los últimos torneos internacionales.

: respaldada por una generación madura que combina juventud y experiencia. Jude Bellingham, Harry Kane, Bukayo Saka y Phil Foden encabezan a un equipo que ha sido protagonista en los últimos torneos internacionales. España: su estilo de posesión renovado, sumado a figuras como Pedri, Gavi, Lamine Yamal y Rodri, la posiciona como una escuadra capaz de competir de igual a igual ante cualquier potencia.

¿Cuándo empieza la Copa Mundial de la FIFA y cómo será el partido inaugural?

El torneo comenzará el 11 de junio de 2026 y se extenderá hasta el 19 de julio de 2026, fecha en la que se disputará la gran final. A lo largo de poco más de un mes, el torneo recorrerá distintas sedes de los 3 países anfitriones: México, Canadá y Estados Unidos.

El partido inaugural se jugará el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, escenario histórico que se convertirá en el primero en albergar 3 inauguraciones mundialistas. El encuentro entre México y Sudáfrica está programado para disputarse a las 13 horas locales, dando inicio oficial a una copa del mundo que promete marcar un antes y un después en la historia del fútbol.