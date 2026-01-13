México debe cumplir estas exigencias de la FIFA: así deben estar los campos de entrenamiento para la Copa Mundial 2026

Cuando se piensa en la Copa Mundial de la FIFA 2026, la atención suelen tenerla las aficiones, los estadios remodelados , y las ciudades sede. Sin embargo, hay un elemento menos mediático que resulta igual de decisivo: los campos de entrenamiento. Para el ente rector del futbol, estos espacios son fundamentales, y por ello, México debió adaptarse a un estándar internacional.

La FIFA es sabe que las selecciones pasan más tiempo entrenando que compitiendo, por lo que deben contar con una infraestructura a la altura. De ahí que el "cuaderno de cargos" del organismo priorice el confort, la eficiencia operativa y el aislamiento total de distracciones, todo con el fin de garantizar igualdad de condiciones para los equipos.

Los requisitos de la FIFA para los campos de entrenamiento del Mundial

Uno de los puntos más valorados por las delegaciones es la privacidad. FIFA exige perímetros cerrados que bloqueen por completo la vista hacia los entrenamientos. La intención es evitar filtraciones tácticas, interrupciones externas o presencia de fanáticos curiosos. En el Mundial, que comenzará el 11 de junio , cada detalle cuenta y la discreción es clave.

En la misma línea aparece la logística. ESPN afirmó que los complejos deben ofrecer traslados rápidos y seguros, con carriles exclusivos para los equipos para reducir al mínimo los tiempos muertos. La cercanía con aeropuertos y la coordinación con autoridades locales también forma parte del paquete que define si una sede es viable o no.

Otro requisito está ligado a la conectividad. La FIFA pide internet de banda ancha permanente y sin bloqueos en los campos para que los cuerpos técnicos puedan trabajar y realizar análisis en tiempo real con plataformas de video, monitoreo físico y una comunicación constante.

Por su puesto, el terreno necesita un trato especial. El ente solicita un césped certificado con mantenimiento diario y la liberación total del complejo semanas antes del arribo de las selecciones. Inclusive, el ancho de las líneas está regulado por centímetro, así como el tipo de herramientas disponibles para conservar la superficie en condiciones óptimas.

¿Cuántos campos de entrenamiento habrá en el Mundial?

En total, 66 campos de entrenamiento han sido aprobados para el la Copa del Mundo 2026, de los cuales México aportará 13, distribuidos estratégicamente en distintas regiones del país. Además, la decisión final sobre qué selección ocupará cada sede se conocerá en los próximos meses, una vez completado el proceso clasificatorio.