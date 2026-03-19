Las grandes AUSENCIAS de la Selección Mexicana para los partidos vs Portugal y Bélgica

Este jueves 19 de marzo se dio a conocer la lista de convocados de la Selección Mexicana para los partidos vs Portugal y Bélgica que servirán de preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026, en donde además de esperados regresos y novedades como la de Álvaro Fidalgo, hay grandes ausencias en el equipo de Javier "Vasco" Aguirre para este par de compromisos.

Una de las ausencias que más llamó la atención fue sin duda la de Diego Lainez, quien vive un gran momento en los Tigres de la UANL, sin embargo, el extremo derecho no ha sido convocado últimamente por Javier Aguirre, además de Jesús Angulo que es pieza clave en el esquema del "Turco" Mohamed en el Toluca.

Las principales ausencias:



Jesús "Canelo" Angulo (Toluca)

Diego Lainez (Tigres)

Andrés Gudiño (Cruz Azul)

Julián Araujo (Celtic)

Las ausencias por lesión de la Selección Mexicana para los partidos vs Portugal y Bélgica

Además de los jugadores mencionados, hay otros elementos que no están convocados para los partidos vs Portugal y Bélgica por lesión, en donde destacan Santiago Gimenez y Marcel Ruiz.



Luis Ángel Malagón

Mateo Chávez

Rodrigo Huescas

Edson Álvarez

Luis Romo

Marcel Ruiz

Luis Chávez

Gilberto Mora

César Huerta

Santiago Gimenez

México vs Portugal, fecha, horario y dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de preparación

México se enfrentará a Portugal el próximo sábado 28 de marzo en el renovado Estadio Banorte, en un partido que servirá de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se llevará a cabo en nuestro país, Estados Unidos y Canadá, en donde la principal expectativa será la posible visita del legendario Cristiano Ronaldo como parte del combinado luso.

México vs Portugal

