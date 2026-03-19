Álvaro Fidalgo en Selección Mexicana: ¿cuándo será su primer partido tras obtener la nacionalidad?

Oficialmente Álvaro Fidalgo ha sido llamado por la Selección Mexicana y forma parte de la convocatoria de la Selección Mexicana que formó Javier Aguirre para enfrentar el 28 de marzo a Portugal y el 31 del mismo mes a Bélgica, comenzando un camino luego de cerrar hace algunos meses su proceso de cambio de federación.

Fidalgo dejó atrás a España deportivamente hablando buscando llegar a la Selección Mexicana y manifestó que nadie le prometió un lugar, pero cuando se diera la oportunidad, "defendería con su vida" la camiseta de México. Ahora el sueño está camino a cumplirse y tendrá que reportar en próximos días con México en el Centro de Alto Rendimiento para trabajar y ganarse un lugar para el juego más próximo que es ante Portugal el 28 de marzo en la cancha del Estadio Banorte, el cual reabre sus puertas luego de la remodelación.

Fidago tendrá esa chance de regresar al Estadio Azteca en donde comenzó su historia con el América y la Liga MX, lo que a la postre le dejó esa posibilidad de representar a México en nivel de selecciones.

VE AQUÍ LA CONVOCATORIA COMPLETA DE LA SELECCIÓN MEXICANA PARA LA FECHA DE FIFA DE MARZO ENFRENTANDO A PORTUGAL Y BÉLGICA

¿Por qué FIDALGO es llamado por la Selección Mexicana?

En el tema de Fidalgo con la Selección Mexicana no es de extrañar, pues cumplió con el proceso para jugar con México, pero lo más relevante es que goza de calidad, talento y el cambio del América para jugar en el Betis de España le ha dado un empujón tremendo del cual no se pueda ignorar.

Además, Marcel Ruiz se lesionó recientemente, Edson Álvarez también está lesionado y en recuperación por lo que se vuelve más necesario llamarlo para probarlo, incluirlo y eventiualmente sumarlo de lleno rumbo a la Copa Mundial de la FIFA.

México vs Portugal, fecha, horario y dónde ver EN VIVO el partido en el Estadio Banorte

El partido de México ante Portugal en el que Fidalgo podría debutar como seleccionado nacional, lo podrás ver EN VIVO este próximo sábado 28 de marzo a las 6:50 a través de Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación, con una cobertura y despligue especial para este esperado partido que quedará en la historia.

Un amor que trasciende el tiempo, las generaciones y la memoria. ¡Volvemos a nuestra casa! Nuestro @EstadioBanorte, donde hemos estado Siempre a tu Lado. 🥰🏟️



Esta es la convocatoria para nuestros partidos ante Portugal y Bélgica. Presentada por @Banorte_mx. ⚽#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/YbsUG9iTAR — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 19, 2026

Esta es la CONVOCATORIA completa de México para enfrentar a Portugal y Bélgica