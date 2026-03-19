¡ÚLTIMA HORA! Anuncian la CONVOCATORIA de la Selección Méxicana para enfrentar a Portugal y Bélgica

Se ha dado a conocer la convocatoria oficial de la Selección Mexicana que dirige Javier Aguirre, para la FECHA FIFA en la que enfrentará a Portugal el 28 de marzo y el 31 del mismo mes a Bélgica, en compromisos muy serios encaminándose a la Copa Mundial de la FIFA que está a casi tres meses de suceder.

Javier Aguirre confirmó la gran especulación y es que Álvaro Fidalgo ha sido convocado procedente del Real Betis para tener su primer llamado a la Selección Mexicana, luego de haber cumplido con todos los protocolos y documentación para enlistarse en el cuadro del Vasco Aguirre.

Además, Guillermo Ochoa, el veterano y legendario portero de América vuelve a la Selección y hará el viaje desde el recóndito país de Chipre donde ahora encontró cupo para mantenerse en ritmo, con actividad internacional y desafiándose una vez más en su carrera de trotamundos. Su lugar en una convocatoria FINAL para la Copa Mundial de la FIFA parece estar más cerca considerando esa penosa lesión de tendónde Aquiles de Luis Ángel Malagón.

Un amor que trasciende el tiempo, las generaciones y la memoria. ¡Volvemos a nuestra casa! Nuestro @EstadioBanorte, donde hemos estado Siempre a tu Lado. 🥰🏟️



Esta es la convocatoria para nuestros partidos ante Portugal y Bélgica. Presentada por @Banorte_mx. ⚽#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/YbsUG9iTAR — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 19, 2026

Esta es la lista de convocados de la Selección Nacional de México para los partidos contra Portugal y Bélgica

Raúl Rangel Chivas Portero

Guillermo Ochoa AEL Limassol Portero

Carlos Acevedo Santos Portero

Richard Ledezma Chivas Defensa

Jorge Sánchez PAOK Defensa

César Montes Lokomotiv Moscú Defensa

Israel Reyes América Defensa

Johan Vásquez Genoa Defensa

Everardo López Toluca Defensa

Jesús Gallardo Toluca Defensa

Jesús Angulo Tigres Defensa

Denzell García FC Juárez Medio

Erik Lira Cruz Azul Medio

Obed Vargas Atlético de Madrid Medio

Álvaro Fidalgo Real Betis Medio

Orbelín Pineda AEK Atenas Medio

Carlos Rodríguez Cruz Azul Medio

Érick Sánchez América Medio

Brian Gutiérrez Chivas Medio

Roberto Alvarado Chivas Delantero

Germán Berterame Inter Miami Delantero

Julián Quiñones Al-Qadsiah Delantero

Alexis Vega Toluca Delantero

Guillermo Martínez Pumas Delantero

Raúl Jiménez Fulham Delantero

Armando González Chivas Delantero

|MEXSPORT

Hora y fecha exacta de los partidos de México contra Portugal y Bélgica

México cerró para esta FECHA FIFA, amistosos de cara al Mundial, contra las potencias europeas y globales, Portugal y Bélgica, a los cuales enfrentará en México y Chicago, respectivamente.

México vs Portugal

Fecha: 28 marzo

Hora: 6.50 PM

Estadio: Estadio Ciudad de México

Transmisión: Azteca Siete, aztecadeportes.com y aplicación

Narración: Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Carlos Guerrero

México vs Bélgica

Fecha: 31 de marzo

Hora: 6:50 PM

Estadio: Soldier Field

Transmisión: Azteca Siete, aztecadeportes.com y aplicación

Narración: Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Carlos Guerrero