¡ÚLTIMA HORA! Anuncian la CONVOCATORIA de la Selección Méxicana para enfrentar a Portugal y Bélgica
Esta es la CONVOCATORIA OFICIAL de la Selección Mexicana, para enfrentar los partidos de la FECHA FIFA en contra de Portugal y Bélgica del 28 y 31 de marzo próximos.
Se ha dado a conocer la convocatoria oficial de la Selección Mexicana que dirige Javier Aguirre, para la FECHA FIFA en la que enfrentará a Portugal el 28 de marzo y el 31 del mismo mes a Bélgica, en compromisos muy serios encaminándose a la Copa Mundial de la FIFA que está a casi tres meses de suceder.
Javier Aguirre confirmó la gran especulación y es que Álvaro Fidalgo ha sido convocado procedente del Real Betis para tener su primer llamado a la Selección Mexicana, luego de haber cumplido con todos los protocolos y documentación para enlistarse en el cuadro del Vasco Aguirre.
Además, Guillermo Ochoa, el veterano y legendario portero de América vuelve a la Selección y hará el viaje desde el recóndito país de Chipre donde ahora encontró cupo para mantenerse en ritmo, con actividad internacional y desafiándose una vez más en su carrera de trotamundos. Su lugar en una convocatoria FINAL para la Copa Mundial de la FIFA parece estar más cerca considerando esa penosa lesión de tendónde Aquiles de Luis Ángel Malagón.
Un amor que trasciende el tiempo, las generaciones y la memoria. ¡Volvemos a nuestra casa! Nuestro @EstadioBanorte, donde hemos estado Siempre a tu Lado. 🥰🏟️— Selección Nacional (@miseleccionmx) March 19, 2026
Esta es la convocatoria para nuestros partidos ante Portugal y Bélgica. Presentada por @Banorte_mx. ⚽#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/YbsUG9iTAR
Esta es la lista de convocados de la Selección Nacional de México para los partidos contra Portugal y Bélgica
Raúl Rangel Chivas Portero
Guillermo Ochoa AEL Limassol Portero
Carlos Acevedo Santos Portero
Richard Ledezma Chivas Defensa
Jorge Sánchez PAOK Defensa
César Montes Lokomotiv Moscú Defensa
Israel Reyes América Defensa
Johan Vásquez Genoa Defensa
Everardo López Toluca Defensa
Jesús Gallardo Toluca Defensa
Jesús Angulo Tigres Defensa
Denzell García FC Juárez Medio
Erik Lira Cruz Azul Medio
Obed Vargas Atlético de Madrid Medio
Álvaro Fidalgo Real Betis Medio
Orbelín Pineda AEK Atenas Medio
Carlos Rodríguez Cruz Azul Medio
Érick Sánchez América Medio
Brian Gutiérrez Chivas Medio
Roberto Alvarado Chivas Delantero
Germán Berterame Inter Miami Delantero
Julián Quiñones Al-Qadsiah Delantero
Alexis Vega Toluca Delantero
Guillermo Martínez Pumas Delantero
Raúl Jiménez Fulham Delantero
Armando González Chivas Delantero
Hora y fecha exacta de los partidos de México contra Portugal y Bélgica
México cerró para esta FECHA FIFA, amistosos de cara al Mundial, contra las potencias europeas y globales, Portugal y Bélgica, a los cuales enfrentará en México y Chicago, respectivamente.
México vs Portugal
- Fecha: 28 marzo
- Hora: 6.50 PM
- Estadio: Estadio Ciudad de México
- Transmisión: Azteca Siete, aztecadeportes.com y aplicación
- Narración: Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Carlos Guerrero
México vs Bélgica
- Fecha: 31 de marzo
- Hora: 6:50 PM
- Estadio: Soldier Field
- Transmisión: Azteca Siete, aztecadeportes.com y aplicación
- Narración: Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Carlos Guerrero