Las BAJAS confirmadas del Real Madrid para enfrentar al Manchester City en los octavos de final de la Champions League

El Real Madrid se prepara para enfrentar al Manchester City en el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, programado para el 11 de marzo en el Estadio Santiago Bernabéu. El conjunto español llegará a este compromiso con varias ausencias en su plantel, situación que obligará al cuerpo técnico a realizar ajustes en su alineación.

Entre las bajas más relevantes se encuentran Kylian Mbappé y Jude Bellingham. El delantero francés continúa en recuperación de un esguince en la rodilla izquierda y no estará disponible para el primer encuentro de la eliminatoria. Por su parte, el mediocampista inglés sigue su proceso de rehabilitación por una lesión en el músculo semitendinoso, por lo que tampoco fue considerado para el duelo de ida.

Otra ausencia confirmada es la de Rodrygo Goes, quien sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior en un partido reciente frente al Getafe, la lesión lo deja fuera el resto de la temporada. A estas bajas se suman Éder Militão por una lesión en el bíceps femoral, Dani Ceballos por molestias en el sóleo, y Álvaro Carreras por problemas musculares. Además, Franco Mastantuono no podrá jugar debido a una sanción tras su expulsión en la ronda anterior.

En cuanto al rendimiento reciente, el equipo madrileño se mantiene en la parte alta de LaLiga, aunque sus últimos partidos han mostrado dificultades para mantener un ritmo ofensivo constante. La serie ante el Manchester City se presenta como uno de los compromisos más exigentes de la temporada, especialmente por el contexto de lesiones que atraviesa el plantel.

Posible alineación del Real Madrid ante las bajas en Champions League

Ante las ausencias confirmadas, el cuerpo técnico encabezado por Álvaro Arbeloa podría realizar ajustes en su esquema para el encuentro en el Santiago Bernabéu. La idea principal sería reforzar la estructura defensiva y buscar opciones ofensivas a través de la velocidad por las bandas.

En este escenario, jugadores como Vinícius Júnior y Brahim Díaz podrían asumir mayor protagonismo en el ataque. Ambos futbolistas se perfilan como piezas clave para generar llegadas al área rival, especialmente en transiciones rápidas. Por su parte, el Manchester City llega al encuentro con una plantilla disponible en su mayoría. El equipo dirigido por Pep Guardiola mantiene su estilo basado en el control de la posesión y la presión alta, con Erling Haaland como principal referencia ofensiva.

El primer partido de la eliminatoria se disputará en Madrid, mientras que el encuentro de vuelta se jugará en el Etihad Stadium, donde se definirá qué equipo avanzará a la siguiente ronda de la UEFA Champions League. Para ese compromiso se espera que futbolistas como Kylian Mbappé y Jude Bellingham puedan reaparecer.

