ÚLTIMA HORA: La Liga BBVA MX anuncia cambio de horario en partido de la Jornada 12

La Liga BBVA MX Femenil informó a través de sus redes sociales un cambio en el horario del partido entre Tigres Femenil y Querétaro Femenil, correspondiente a la Jornada 12 del Clausura 2026. El encuentro, que originalmente estaba programado para disputarse a las 17:00 horas, ahora se jugará el domingo 15 de marzo a las 20:00 horas en el Estadio Universitario.

De acuerdo con la información difundida por la liga, el ajuste está relacionado con la reprogramación del partido varonil entre Tigres de la UANL y Querétaro FC, correspondiente a la Jornada 11 de la Liga BBVA MX. Dicho compromiso estaba previsto para disputarse el viernes 13 de marzo, pero fue movido al domingo 15 de marzo a las 17:00 horas en el mismo estadio.

Con esta modificación, el inmueble conocido como el “Volcán” tendrá actividad con ambos encuentros el mismo día. Primero se disputará el duelo del torneo varonil y posteriormente el partido del circuito femenil, lo que permitirá a la afición presenciar los dos compromisos en una misma jornada.

Te puede interesar: ¡Están de vuelta! César Arturo Ramos y árbitros mexicanos regresan al país y cuentan su terrible experiencia: “Los sonidos de la guerra…”

Doble cartelera en el Volcán

La nueva programación generará una jornada continua de futbol en el Estadio Universitario. El encuentro de la Liga MX entre Tigres y Querétaro abrirá la actividad a las 17:00 horas, mientras que tres horas más tarde se jugará el duelo entre Tigres Femenil y Querétaro Femenil.

El cambio de fecha del partido varonil responde también a la participación internacional del club regiomontano. Tigres disputará el jueves 12 de marzo el partido de ida de los octavos de final de la CONCACAF Champions Cup ante Cincinnati, situación que obligó a modificar el calendario.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: La Liga BBVA MX anuncia cambio de horario en partido de la Jornada 11 del Clausura 2026

Tigres Femenil llega a este compromiso como uno de los equipos que se mantiene en la pelea por los primeros lugares del torneo. El conjunto regiomontano ha mostrado regularidad durante el Clausura 2026 y buscará aprovechar su condición de local para sumar puntos ante el cuadro queretano.

Por su parte, Querétaro Femenil afrontará el encuentro como visitante en una de las plazas con mayor asistencia del campeonato. El partido cerrará la actividad dominical en el Estadio Universitario, en una jornada que reunirá a los mismos clubes en las ramas varonil y femenil.