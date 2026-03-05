¡ÚLTIMA HORA!: Lamini jugará con el Real Madrid

Las múltiples bajas en la zona defensiva del Real Madrid han obligado al cuerpo técnico a buscar soluciones inmediatas de cara al cierre de la temporada. Ante la falta de jugadores disponibles en la primera plantilla, un jugador de las categorías inferiores ha comenzado a integrarse en la dinámica de trabajo del primer equipo.

El elemento es Lamini Fati, un defensa central de 19 años, nacido en Madrid en 2006 y con raíces en Guinea-Bisáu y Angola, el zaguero cuenta con una estatura de 1.80 metros. Su principal atributo táctico es su perfil zurdo, una característica que atiende directamente a una de las carencias actuales en el esquema del club.

Fati se incorporó a la estructura madridista en el mercado invernal de 2025, procedente del Leganés, mediante una operación tasada en 100,000 euros. Aunque su destino original era el Real Madrid C, su solidez en la marca y su capacidad para la salida de balón le permitieron ascender rápidamente al Castilla.

La posibilidad de que sume minutos en LaLiga y la Champions League es un escenario real, debido a que la línea defensiva se ha quedado sin margen de maniobra y Antonio Rüdiger es el único zaguero disponible en el primer equipo.

Las bajas del Real Madrid que obligan a mirar constantemente a "La Fábrica"

La situación médica más delicada en la plantilla es la de Rodrygo Goes, el delantero sufrió una rotura de ligamento cruzado que lo margina por el resto de la actual temporada y de la Copa del Mundo de 2026, con un regreso proyectado hasta octubre de 2026. A esta ausencia de larga duración se suman los constantes problemas en la zona defensiva, donde Éder Militao presenta un desgarro muscular que posterga su retorno hasta finales de marzo, mientras que David Alaba continúa lidiando con molestias musculares intermitentes en su proceso de recuperación.

En el mediocampo, el equipo no cuenta con Jude Bellingham ni Dani Ceballos, el inglés está fuera por una lesión en el isquiotibial, mientras que el español padece una afección en el gemelo; el cuerpo médico proyecta el regreso de ambos para mediados de abril.

Por su parte, en la zona ofensiva, Kylian Mbappé arrastra problemas en la rodilla que le han impedido participar en las últimas convocatorias del club.

Raúl Asencio, el canterano que había asumido la responsabilidad de cubrir el centro de la defensa, sufrió un traumatismo craneal y de cuello durante su participación en la Champions League, dejándolo como duda indefinida.

Próximos partidos del Real Madrid

6 de marzo: Celta de Vigo vs. Real Madrid (LaLiga).

Celta de Vigo vs. Real Madrid (LaLiga). 11 de marzo: Real Madrid vs. Manchester City (Champions League - Partido de Ida).

Real Madrid vs. Manchester City (Champions League - Partido de Ida). 17 de marzo: Manchester City vs. Real Madrid (Champions League - Partido de Vuelta).

Manchester City vs. Real Madrid (Champions League - Partido de Vuelta). 22 de marzo: Real Madrid vs. Atlético de Madrid (LaLiga - El Derbi Madrileño).

Real Madrid vs. Atlético de Madrid (LaLiga - El Derbi Madrileño). 10 de mayo: FC Barcelona vs. Real Madrid (LaLiga - El Clásico que podría definir el título de la LaLiga).