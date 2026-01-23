OFICIAL: TV Azteca Deportes transmitirá EN VIVO una de las MEJORES ligas del mundo

Azteca Deportes confirmó la incorporación del Brasileirão 2026 a su oferta de contenidos deportivos, tras concretar un acuerdo para la transmisión de la máxima categoría del futbol brasileño a lo largo de todo su calendario competitivo.

La temporada 2026 del Campeonato Brasileño de Fútbol Serie A se disputará del 28 de enero al 2 de diciembre, con un receso programado entre junio y julio debido a la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se llevará a cabo en Canadá, Estados Unidos y México.

El Brasileirão 2026 marcará la edición 71 del torneo y la 23 bajo el formato largo, consolidándose como una de las ligas más exigentes y competitivas del continente sudamericano. La competencia contará con la participación de 20 equipos, de los cuales 16 conservaron su lugar desde la temporada anterior y cuatro equipos que ascendieron.

Una expectativa muy alta para la temporada 2026

Uno de los hechos más relevantes de esta edición será el regreso del Clube do Remo a la Serie A después de 32 años de ausencia. El conjunto amazónico volverá a disputar partidos de primera división en el Estadio Mangueirão, siendo además el primer representante de la región norte de Brasil en la élite desde 2005 y debutando en la era del sistema de todos contra todos.

El Flamengo llegará a la temporada como campeón defensor, tras haber conquistado su octavo título de liga en la campaña anterior, reafirmando su papel como uno de los clubes más importantes del futbol brasileño.

Reconocido a nivel internacional como un semillero histórico de talento, el campeonato brasileño ha sido cuna de figuras legendarias y continúa proyectando jugadores hacia las principales ligas del mundo. Además del título, los clubes participantes competirán por lugares de clasificación a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

La incorporación del Brasileirão refuerza la estrategia de TV Azteca Deportes Network para ofrecer futbol de alto impacto durante todo el año y los consolida como una plataforma clave en la distribución de contenidos deportivos a nivel internacional.

