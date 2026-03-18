¡Tigres va por la hazaña! Las últimas goleadas del conjunto felino

Los Tigres se preparan para buscar una hazaña en el partido de vuelta de los octavos de final de la “Concachampions” contra el FC Cincinnati, en el que necesitarán una goleada como algunas que han realizado en el último año.

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Tras caer por tres goles en el duelo de ida como visitantes ante el club de la Major League Soccer (MLS), ahora los dirigidos por el técnico Guido Pizarro deberán al menos conseguir un triunfo por marcador de 3-0, mientras que en caso de recibir un gol en contra, necesitarán ganar por cuatro anotaciones de diferencia.

De marzo de 2025 a la fecha, el conjunto de la UANL ha logrado siete victorias por al menos una diferencia de tres tantos contra sus respectivos rivales. Un antecedente importante de cara al partido que tendrán este jueves en la cancha del Estadio Universitario por el boleto a los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2026.

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Goleadas en fase regular

El 15 de marzo del año pasado, los Tigres se impusieron por marcador de 3-0 ante Santos Laguna en juego correspondiente a la jornada 12 de la fase regular del Clausura 2025. Mientras que para el torneo siguiente, se impusieron 7-0 al Puebla en duelo de la fecha cuatro del Apertura 2025.

Ya en este semestre, los “Felinos” doblegaron 5-1 al Santos Laguna en la fecha cinco del actual certamen; además de la victoria 4-1 ante el América de la jornada ocho del Clausura 2026.

Triunfos internacionales

Durante el último año, los de la “U” de Nuevo León acumulan dos triunfos holgados en partidos internacionales. El primero de ellos se dio en la primera ronda de la Leagues Cup 2025, en el que aplastó por pizarra de 4-1 al Houston Dynamo.

Mientras que en la actual edición de la “Concachampions” superó también por 4-1 al equipo del Forge FC durante el partido de vuelta de la primera ronda del torneo.

Remontada en eliminatoria

Apenas en los cuartos de final del Apertura 2025, el conjunto de la UANL perdió 3-0 el duelo de ida ante los Xolos en el Estadio Caliente, pero para la vuelta en el Estadio Universitario se impusieron por marcador de 5-0 para un global de 5-3 que le dio el pase a semifinales.

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