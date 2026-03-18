Cruz Azul podría cambiar su plan en la portería: Kevin Mier apunta a volver antes de lo esperado

Cuando todo apuntaba a un regreso controlado y sin prisas, la situación de Kevin Mier dio un giro en las últimas horas. El portero colombiano de Cruz Azul, que ya había comenzado a tomar ritmo con la Sub 21, está mucho más cerca de lo previsto para volver al primer equipo.

Una decisión que llegaría justo después de que Andrés Gudiño cometiera un grave error en el partido ante los Pumas en la Jornada 11 de la Liga MX.

¡Atajadón de Kevin Mier! América 0-0 Cruz Azul | Semifinal Ida, Apertura 2024

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Mier acelera su regreso y cambia el panorama

Durante los entrenamientos recientes en La Noria, Mier dejó sensaciones positivas. Se le vio activo, sin molestias y con ritmo competitivo, lo que abre la puerta a que vuelva a la titularidad en el corto plazo.

De acuerdo con información de diversas fuentes, el colombiano ya superó sus problemas físicos y está en condiciones de reaparecer en la Liga MX.

El escenario más cercano apunta al partido frente a Mazatlán, corespondiente a la jornada 12 del Clausura 2026.

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Una decisión que contradice lo dicho por Larcamón

Este posible regreso anticipado contrasta con lo que había planteado Nicolás Larcamón hace apenas unos días.

El entrenador había señalado que la idea era llevar a Mier con myor calma y contemplarlo para un amistoso durante la fecha FIFA, antes de devolverlo a la competencia oficial.

Sin embargo, la evolución del arquero podría obligar a replantear ese calendario.

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¿Y entonces qué va a pasar con Andrés Gudiño?

De momento, Andrés Gudiño seguirá siendo el titular en el duelo de Concachampions ante Rayados, tal como lo confirmó el propio técnico.

Pero el escenario podría cambiar tan rápido como después de ese compromiso.

Si Mier está listo antes de lo esperado, la competencia por la titularidad se reabre de inmediato, en un momento clave del torneo

