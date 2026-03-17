Mientras Antonio Mohamed gana 4 millones, este es el sueldo de Gabriel Milito en Chivas

La Hormiga González está buscando un logro increíble en el CD Guadalajara y mucho de eso se lo debe al buen nivel de Chivas desde la llegada de Gabriel Milito a la dirección técnica. Aunque desde que el argentino es el DT del “Rebaño Sagrado” el equipo ha mejorado mucho, sigue con un sueldo inferior al de Antonio Mohamed en Toluca.

De acuerdo a distintos reportes, el “Turco” tendría un salario de 4 millones de dólares por temporada con los Diablos Rojos. Aunque hay un DT al que Antonio Mohamed nunca le ha podido ganar, el entrenador del equipo escarlata gana una verdadera fortuna allí. Mientras tanto, Milito percibe un sueldo de menos de la mitad que su colega y compatriota.

El ‘Turco’ Mohamed revela la nueva estrategia del Toluca para lo que viene|Crédito: Toluca FC / X

Antonio Mohamed y una diferencia notable con Gabriel Milito

Los reportes especializados en finanzas en el futbol aseguran que Mohamed tiene un salario de 4 millones de dólares (más de 70,000,000 de pesos mexicanos) por temporada en el equipo bicampeón de la Liga BBVA MX. Mientras tanto, Gabriel Milito contaría con un sueldo de 1.81 millones de dólares, lo que equivale a 32,000,000 de pesos mexicanos.

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En la actualidad ambos entrenadores argentinos están entre los más exitosos en el futbol mexicano, pues ocupan las primeras posiciones del Clausura 2026, a la espera de superar a Cruz Azul en la próxima jornada del torneo de la Liga MX. No por nada ambos tienen muy buenos sueldos.

Está claro que la diferencia que hay entre ambos responde también a la experiencia que cada uno tiene en su respectivo club. Pues Milito lleva poco tiempo como entrenador de Chivas, mientras que Mohamed ya hasta ha sido bicampeón con Toluca.

Las estadísticas de Gabriel Milito en Chivas y Antonio Mohamed en Toluca

De acuerdo a los datos de Transfermarkt, estas son las estadísticas de Gabriel Milito y el “Turco” Mohamed en sus equipos: