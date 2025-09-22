¡INTERMINABLES! Las ocasiones en las que Memo Ochoa ha recibido 5 goles

Guillermo Ochoa disputó su primer partido con el AEL Limassol de la Primera División de Chipre en lo que es su séptimo equipo en el Viejo Continente.

Desafortunadamente para su causa, el portero mexicano recibió cinco goles en este primer partido ante el Omonia; esta fue apenas la segunda derrota de su equipo en lo que va de la temporada.

Las veces que Memo Ochoa recibió exactamente 5 goles

Todavía más desafortunado para el formado en el Club América, un resultado así no es nuevo para él, pues ha recibido exactamente cinco goles en seis distintos partidos tanto a nivel de clubes como con selección.

Para repasar la primera vez que esto sucedió, hay que viajar a 2016, a cuando jugaba con el Granada de España. Las Palmas le clavó un 5-1. Aproximadamente seis meses después, todavía con los Nazaríes el Real Madrid se impuso 5-0.

Ya en la Primera División de Bélgica, Memo Ochoa recibió una goleada de 5-1 en la Europa League. Fue en septiembre de 2018 que el Sevilla goleó al Standard de Liege. Ya en su regreso a la Liga MX, cuando volvió a portar la camiseta del América, Cruz Azul los goleó 5-1 en el Clásico Joven del Apertura 2019.

Ya en la Primeira Liga de Portugal se repitió el suceso. Él siendo titular con el AVS Futebol recibió una ‘manita’ por parte del Porto; y la última ocasión fue esta, en su debut con el AEL Limassol en lo que fue su debut.

Memo Ochoa recibió hasta OCHO goles en un partido

Pero también, a lo largo de su carrera, recibió más goles en un mismo partido. De nueva cuenta habría que ubicarnos en el 2016. En junio recibió el histórico 7-0 ante Chile en la Copa América Centenario.

Cuatro meses después, el Granada cayó 7-1 ante el Atlético de Madrid; pero su peor goleada fue con la Salernitana de Italia en enero de 2023, cuando el Atalanta le clavó un total de ocho tantos, su peor récord histórico.

