Omonia 5-0 AEL Limassol: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del debut de Memo Ochoa en la Liga de Chipre HOY lunes 22 de septiembre de 2025; marcador online y en directo

Este lunes 22 de septiembre, el futbol mexicano vivirá un nuevo capítulo internacional con el esperado debut de Guillermo “Memo” Ochoa en la Primera División de Chipre. El arquero mundialista, de 40 años, defenderá por primera vez el arco del AEL Limassol en su visita al Omonia Nicosia, en duelo correspondiente a la Jornada 4 del campeonato local. El debut de Memo Ochoa con el AEL Limassol podrás seguirlo gratis con su resultado, en vivo y gratis, a través de Azteca Deportes.

Te puede interesar: ¡CERCA DEL ATLÉTICO!: Vicente Sánchez recibe la oportunidad que tanto estaba esperando desde su salida de Cruz Azul

Tras su incorporación oficial el pasado 12 de septiembre, Ochoa ha trabajado intensamente para recuperar ritmo competitivo luego de cuatro meses sin actividad. Su llegada representa una apuesta por la experiencia en un equipo que busca escalar posiciones en la tabla, donde actualmente marcha sexto con cuatro puntos.

El Estadio GSP de Nicosia será el escenario del posible estreno del portero mexicano, quien portará el dorsal 13, número que lo ha acompañado desde el Mundial de Brasil 2014. El duelo está programado para las 10:00 AM (hora del centro de México), aunque aún no se ha confirmado transmisión oficial para nuestro país. Se recomienda seguir las redes sociales del club chipriota para conocer opciones de streaming.

Memo Ochoa, quien suma su séptimo club europeo tras pasos por Ajaccio, Standard Lieja y Salernitana, se convierte en el primer mexicano en jugar en la liga chipriota. Su objetivo es claro: mantenerse en forma para pelear un lugar en el Mundial de 2026.

La afición mexicana estará pendiente de cada atajada, en lo que podría ser el inicio de una nueva hazaña internacional para uno de los máximos referentes del futbol nacional.

