Las Vegas Raiders vs Denver Broncos: Ver en VIVO y GRATIS el resultado de la Semana 10 de la NFL; marcador online

Los Broncos llegan a este enfrentamiento como uno de los equipos más difíciles de la liga, sumando una impresionante racha de seis victorias consecutivas que los ha llevado a la cima de su división. Con una ofensiva que ha demostrado ser letal en casa y una defensa oportunista, Denver es el claro favorito para consolidar su posición en la postemporada. Las Vegas, por otro lado, se encuentra sumido en el sótano divisional, urgido de una victoria que detenga una temporada que se desmorona rápidamente, especialmente con una defensiva que ha sido incapaz de frenar ataques explosivos fuera de casa.

Este partido es crucial para ambos equipos por distintas razones, para los Raiders, es una última oportunidad de demostrar que pueden competir y revertir su mala racha, pero enfrentan el reto de contener a una ofensiva de Denver que ha sido demoledora en el Empower Field at Mile High.

El factor de la localía y el impulso ganador hacen que los Broncos tengan todas las papeletas para dominar el encuentro, capitalizando la debilidad defensiva de Las Vegas contra el juego terrestre. Si Denver logra mantener su ritmo, no solo extenderá su racha de victorias, sino que también pondrá una presión casi insuperable sobre sus perseguidores en la AFC.