deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Ritual NFL
Nota

Las Vegas Raiders vs Denver Broncos: Ver en VIVO y GRATIS el resultado de la Semana 10 de la NFL; marcador online

El Thursday Night Football que inaugura la Semana 10 de la NFL presenta un claro contraste de realidades en el Oeste de la AFC, con los Denver Broncos (7-2) recibiendo a sus rivales divisionales, los Las Vegas Raiders (2-6)

Denver vs Raiders.jpg
Sebastian Cortés
Ritual NFL
Compartir

Los Broncos llegan a este enfrentamiento como uno de los equipos más difíciles de la liga, sumando una impresionante racha de seis victorias consecutivas que los ha llevado a la cima de su división. Con una ofensiva que ha demostrado ser letal en casa y una defensa oportunista, Denver es el claro favorito para consolidar su posición en la postemporada. Las Vegas, por otro lado, se encuentra sumido en el sótano divisional, urgido de una victoria que detenga una temporada que se desmorona rápidamente, especialmente con una defensiva que ha sido incapaz de frenar ataques explosivos fuera de casa.

Este partido es crucial para ambos equipos por distintas razones, para los Raiders, es una última oportunidad de demostrar que pueden competir y revertir su mala racha, pero enfrentan el reto de contener a una ofensiva de Denver que ha sido demoledora en el Empower Field at Mile High.

El factor de la localía y el impulso ganador hacen que los Broncos tengan todas las papeletas para dominar el encuentro, capitalizando la debilidad defensiva de Las Vegas contra el juego terrestre. Si Denver logra mantener su ritmo, no solo extenderá su racha de victorias, sino que también pondrá una presión casi insuperable sobre sus perseguidores en la AFC.

Denver Broncos (Pertenece a NFL)
Las Vegas Raiders (Pertenece a NFL)
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Sebastian Cortés

Te Recomendamos

Thumbnail
Ritual NFL
Russell Wilson y la debacle después de Seattle | Ritual El Podcast | #RitualNFL
Thumbnail
Ritual NFL
¿Qué quarterbacks de la NFL pertenecen a la élite? | Ritual El Podcast
Thumbnail
Ritual NFL
Ritual NFL | Análisis y resumen completo de la jornada
Thumbnail
Ritual NFL
Buscamos a los equipos son los favoritos para ganar el Superbowl | Ritual El Podcast
Thumbnail
Ritual NFL
Rams vs Browns, el duelo que enciende la pretemporada NFL | Tv Azteca Deportes
Captura de pantalla 2025-08-07 a la(s) 12.44.30 p.m..png
Ritual NFL
¡RAMS EN TV AZTECA! La pretemporada llegó y la tendremos en TV Azteca Deportes.
aaron rodgers.jpg
Ritual NFL
¿Hasta donde llegará Aaron Rodgers con los Steelers? | Ritual El Podcast
Thumbnail
Ritual NFL
¡Touchdown de DeVonta Smith! Chiefs 0-34 Eagles | Super Bowl LIX
Thumbnail
Ritual NFL
¡Touchdown de A.J. Brown! Chiefs 0-24 Eagles | Super Bowl LIX
Thumbnail
Ritual NFL
¡Pick Six a Patrick Mahomes! Chiefs 0-17 Eagles | Super Bowl LIX
×
×