MLB: Clayton Kershaw sigue los pasos de Fernando Valenzuela tras retirarse de los Dodgers

Clayton Kershaw volverá al Dodger Stadium, pero esta vez no será para abrir un juego, sino para tomar el micrófono. El histórico exlanzador de los Dodgers se integrará a la cobertura del Opening Day de NBC, un movimiento que lo devuelve al escenario donde construyó buena parte de su legado y que, al mismo tiempo, conecta con la ruta que también recorrió Fernando Valenzuela al mantenerse cerca del club desde la cabina. La sola imagen de Kershaw en esa nueva faceta ya tiene fuerza propia.

Who’s ready to see Clayton Kershaw behind the booth?



Kershaw will be making his NBC analyst debut on Dodgers Opening Day on March 26 alongside Bob Costas 👏 pic.twitter.com/aV4dDd29og — Dodgers Nation (@DodgersNation) March 20, 2026

La noticia tiene un peso especial porque no se trata de cualquier regreso. Kershaw vuelve al parque que durante años fue su casa deportiva, ahora con una responsabilidad distinta, más ligada al análisis que al dominio desde la loma. Para la afición angelina, y sobre todo para el público hispano en Estados Unidos, ver al viejo zurdo reaparecer como comentarista activa una memoria inmediata: las leyendas de los Dodgers no se alejan del todo, solo cambian de sitio dentro del juego.

Clayton Kershaw estará presente en el Opening Day

NBC sumó a Clayton Kershaw a su equipo para la transmisión del Día Inaugural, una decisión que confirma que su figura sigue siendo una referencia incluso fuera del diamante. No es un retorno menor ni un guiño nostálgico, es la apuesta por una voz con autoridad real para explicar lo que ocurre en el terreno.

Ese detalle le da un valor especial a su estreno como analista, porque lo coloca frente a la audiencia con el mismo prestigio que ganó como lanzador y con la misma cercanía que siempre tuvo con la identidad de los Dodgers.

También hay algo profundamente simbólico en el momento elegido. El ex as de Los Ángeles regresa justo para una fecha que concentra atención nacional, cámaras, expectativa y conversación alrededor del béisbol.

En ese contexto, su presencia no se siente como un simple experimento televisivo, sino como una extensión natural de su historia con la franquicia. El paso del montículo al micrófono no borra su peso dentro del club; al contrario, lo proyecta hacia una nueva etapa donde su lectura del juego puede ser tan valiosa como lo fue su brazo izquierdo.

Clayton Kershaw sigue los pasos de Fernando Valenzuela

La comparación con Fernando Valenzuela no aparece por capricho. Se vuelve inevitable porque ambos representan mucho más que victorias o años de servicio: son zurdos que marcaron una época y que encontraron otra manera de seguir cerca de los Dodgers después de su etapa principal en el campo.

En el caso del mexicano, su voz también formó parte del vínculo entre el equipo y su gente; en el de Kershaw, ese puente empieza ahora desde una nueva plataforma y con una enorme expectativa alrededor de su debut, de su mirada del juego y de su conexión con la afición.

Esa coincidencia entre dos figuras tan queridas refuerza el valor emocional de la noticia. No se trata solo de una contratación para televisión, sino de una escena que enlaza generaciones dentro de una misma tradición. Fernando Valenzuela representó durante años una cercanía única con el público hispano, y ahora Kershaw aparece en una posición que también lo acerca a la conversación cotidiana de los aficionados. Así, el recuerdo del Toro, el regreso de Kershaw y el peso histórico de los Dodgers quedan unidos en una misma imagen.

Pocos ex peloteros vuelven con tanta legitimidad al espacio donde antes fueron protagonistas absolutos. Kershaw no necesita construir autoridad desde cero, porque su relación con el estadio, con la organización y con la audiencia ya existe. Lo que cambia es el registro. Antes imponía silencios con sus pitcheos; ahora deberá explicar el juego con claridad, sensibilidad y ritmo. Ese tránsito de estrella a voz puede convertirse en uno de los relatos más llamativos del arranque de temporada.

Por eso este regreso merece contarse más allá del dato frío. Clayton Kershaw vuelve a los Dodgers como comentarista, sí, pero también vuelve como parte de una línea de figuras que nunca terminan de irse. Y en ese trayecto, el espejo de Fernando Valenzuela le da al momento una dimensión todavía mayor. En Los Ángeles, donde el béisbol siempre ha sabido mezclar memoria con presente, ver a Clayton, recordar a Fernando y escuchar otra vez latir a los Dodgers desde la cabina tiene todo para convertirse en una postal poderosa del 2026.