Fernando Valenzuela, rechazado nuevamente para integrar el Salón de la Fama de la MLB: ¿Cuál es la razón de su exclusión?

El ingreso de Fernando Valenzuela al Salón de la Fama de las Grandes Ligas volvió a ser negado, una vez más, al no alcanzar los votos necesarios para ser incluido, esta vez por su papel como una de las principales figuras culturales del deporte.

Fernando Valenzuela, rechazado del Salón de la Fama de la MLB

Fernando Valenzuela necesitaba el 75% de los votos de los integrantes del Comité de la Era Contemporánea del Béisbol por su aporte como figura cultural del béisbol en la década de los 80.

Anteriormente, el pitcher mexicano que brilló con Los Angeles Dodgers, había sido rechazado en las elecciones de la Asociación de Escritores de Béisbol de los Estados Unidos para ingresar al Salón de la Fama en 2003 y 2004.

En esta ocasión, Valenzuela, junto con Barry Bonds, Roger Clemens y Gary Sheffield, recibieron menos de cinco de los 12 votos necesarios para su inducción al salón de los inmortales.

El Toro tendrá una última oportunidad en diciembre de 2031 cuando se repitan las votaciones del Comité, pero si no recibe más de cinco votos quedará eliminado de la lista de los elegibles definitivamente.

La razón detrás de la negativa de incluir a Valenzuela al Salón de la Fama

Una de las principales razones por las que Valenzuela no ha sido elegido para formar parte del Salón de la Fama del beisbol es que los periodistas estadounidenses se han aferrado a la regla no escrita de que los distinguidos deben haber ganado al menos 200 juegos en su carrera.

Valenzuela solo consiguió 173 victorias en sus 17 temporadas en las Grandes Ligas, lo que ha limitado su elección, incluso a pesar de haber sido uno de los grandes referentes del béisbol en los 80 con un impacto cultural sin precedentes.

