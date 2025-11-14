CR7 podría instalar su cuartel mundialista en Torreón

El sueño de ver a Cristiano Ronaldo entrenando en México podría hacerse realidad. La Selección de Portugal, encabezada por el astro mundial, analiza instalar su Team Base Camp en Torreón, Coahuila, gracias al imponente Territorio Santos Modelo (TSM), una de las sedes aprobadas por FIFA rumbo al Mundial 2026. La visita del cuerpo técnico y directivos portugueses dejó una impresión tan positiva que el nombre de CR7 ya suena fuerte en la comarca lagunera.

La posible llegada de Cristiano ha generado expectativa en la región, que destaca por su hospitalidad, clima seco y cercanía estratégica con sedes clave como Dallas, Houston y Monterrey. Un combo ideal para una selección que busca privacidad, logística eficiente y máxima calidad en instalaciones.

TSM agrada mucho a Portugal y se perfila como base en México

Con autorización oficial como Team Base Camp, Santos Laguna abrió sus puertas a varias selecciones interesadas en establecer su cuartel en México. Países Bajos, Portugal y Uruguay ya recorrieron el complejo, pero fueron los lusos quienes quedaron especialmente fascinados con la infraestructura construida desde 2009.

Alejandro Irarragorri, presidente de Santos, confirmó el interés explicando que Portugal vino hace un mes y se fueron muy satisfechos pero todo se definirá después del sorteo de diciembre.

El complejo cuenta con canchas de calidad internacional, hotel propio, gimnasio, áreas de rehabilitación, espacios de alto rendimiento y un Estadio Corona con estándares de primer nivel. No es casualidad que Uruguay haya entrenado ahí toda la semana previa a su duelo ante México.

Torreón sueña con recibir a Cristiano en 2026

Si el sorteo coloca a Portugal cerca de las sedes del sur de Estados Unidos, Torreón podría convertirse en el hogar mundialista del conjunto portugués. Y con él, por supuesto, la posibilidad de ver a Cristiano Ronaldo trabajar día a día en el TSM durante la Copa del Mundo.

Irarragorri aclaró que el complejo se asignará a la selección que haga la solicitud primero, pero el interés de Portugal es real. Para Torreón, recibir al máximo goleador de la historia del fútbol sería un hito para la ciudad y un escaparate global para el Territorio Santos Modelo.

Mientras tanto, el TSM se prepara para ser protagonista en el México vs. Uruguay y para recibir a cualquier potencia que termine eligiéndolo. Pero la posibilidad de ver a Cristiano en la comarca es, sin duda, la que más ilusiona a todo el país.