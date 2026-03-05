logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol
América Atlas Atlético de San Luis Cruz Azul FC Juárez Guadalajara León Mazatlán Monterrey Necaxa Pachuca Puebla Pumas Querétaro.webp Santos Laguna Tigres Tijuana Toluca
Breaking News

¡Increíble! El objeto MÁS INESPERADO de Messi que Inter Miami pone en venta

OFICIAL: ¡La Leagues Cup 2026 SE ENCIENDE en Estados Unidos!

La Leagues Cup 2026 presenta su calendario de partidos en Estados Unidos con duelos entre la MLS y la LIGA MX que darán boletos a Concacaf Champions Cup

Los partidos de la Leagues Cup en Estados Unidos
Los partidos de la Leagues Cup 2026 en Estados Unidos|X/Leagues Cup

Escrito por: Luis Arteaga | Stoic Media

La Leagues Cup 2026 ya tiene calendario oficial y el foco principal estará en Estados Unidos. El torneo interligas entre Major League Soccer y Liga MX se disputará del 4 de agosto al 6 de septiembre con 36 clubes y 54 enfrentamientos directos en la Fase Uno.

Aunque por primera vez habrá partidos en México —con sedes para Toluca, Tigres UANL y Club América— la mayor parte de la competencia se jugará en territorio estadounidense, donde el crecimiento del futbol regional vive un momento clave rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Qué partidos de Leagues Cup 2026 se jugarán en Estados Unidos?

La actividad en Estados Unidos arranca fuerte desde el 5 de agosto con el choque entre Los Angeles FC y las Chivas de Guadalajara en el BMO Stadium de Los Ángeles, un duelo que promete llenar gradas y dividir pasiones.

El 8 de agosto, el campeón de la MLS Cup 2025, Inter Miami CF, se mide ante Monterrey en Miami, en un enfrentamiento con alto componente latino y morbo deportivo.

Un día después, Cruz Azul visitará a New York City FC en Harrison, Nueva Jersey. Mientras que el 13 de agosto, Portland Timbers cerrará la Fase Uno en casa frente a Club Tijuana.

Estos partidos en Estados Unidos no solo representan rivalidad deportiva, también impacto comercial, audiencia binacional y proyección internacional.

Top jugadores latinos en la MLS que debes ver

¿Qué está en juego en la Leagues Cup 2026 rumbo a Concacaf Champions Cup 2027?

Más allá del orgullo entre MLS y LIGA MX, la Leagues Cup 2026 otorga tres boletos a la Concacaf Champions Cup 2027. El campeón avanzará directo a los Octavos de Final, un beneficio estratégico en el calendario internacional.

El formato garantiza duelos interligas hasta Cuartos de Final (25-27 de agosto), seguidos por Semifinales (1-2 de septiembre) y la Final el 6 de septiembre. La competencia ha crecido en asistencia y audiencia, consolidándose como una plataforma clave para clubes que aspiran a competencias organizadas por la FIFA.

Para el público latino en Estados Unidos, la Leagues Cup 2026 ofrece cercanía geográfica, transmisiones globales vía Apple TV y la oportunidad de vivir enfrentamientos históricos sin cruzar la frontera.

El calendario ya está marcado. Ahora, el balón definirá si la MLS consolida su avance o si la LIGA MX recupera terreno en suelo estadounidense.

Tags relacionados
Notas MLS Notas

Te Recomendamos