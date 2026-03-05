OFICIAL: ¡La Leagues Cup 2026 SE ENCIENDE en Estados Unidos!

La Leagues Cup 2026 ya tiene calendario oficial y el foco principal estará en Estados Unidos. El torneo interligas entre Major League Soccer y Liga MX se disputará del 4 de agosto al 6 de septiembre con 36 clubes y 54 enfrentamientos directos en la Fase Uno.

Aunque por primera vez habrá partidos en México —con sedes para Toluca, Tigres UANL y Club América— la mayor parte de la competencia se jugará en territorio estadounidense, donde el crecimiento del futbol regional vive un momento clave rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Qué partidos de Leagues Cup 2026 se jugarán en Estados Unidos?

La actividad en Estados Unidos arranca fuerte desde el 5 de agosto con el choque entre Los Angeles FC y las Chivas de Guadalajara en el BMO Stadium de Los Ángeles, un duelo que promete llenar gradas y dividir pasiones.

El 8 de agosto, el campeón de la MLS Cup 2025, Inter Miami CF, se mide ante Monterrey en Miami, en un enfrentamiento con alto componente latino y morbo deportivo.

Un día después, Cruz Azul visitará a New York City FC en Harrison, Nueva Jersey. Mientras que el 13 de agosto, Portland Timbers cerrará la Fase Uno en casa frente a Club Tijuana.

Estos partidos en Estados Unidos no solo representan rivalidad deportiva, también impacto comercial, audiencia binacional y proyección internacional.

¿Qué está en juego en la Leagues Cup 2026 rumbo a Concacaf Champions Cup 2027?

Más allá del orgullo entre MLS y LIGA MX, la Leagues Cup 2026 otorga tres boletos a la Concacaf Champions Cup 2027. El campeón avanzará directo a los Octavos de Final, un beneficio estratégico en el calendario internacional.

El formato garantiza duelos interligas hasta Cuartos de Final (25-27 de agosto), seguidos por Semifinales (1-2 de septiembre) y la Final el 6 de septiembre. La competencia ha crecido en asistencia y audiencia, consolidándose como una plataforma clave para clubes que aspiran a competencias organizadas por la FIFA.

Para el público latino en Estados Unidos, la Leagues Cup 2026 ofrece cercanía geográfica, transmisiones globales vía Apple TV y la oportunidad de vivir enfrentamientos históricos sin cruzar la frontera.

El calendario ya está marcado. Ahora, el balón definirá si la MLS consolida su avance o si la LIGA MX recupera terreno en suelo estadounidense.