OFICIAL: Partidos de la Leagues Cup 2026 que se jugarán en México

Todo listo para una edición más de la Leagues Cup, el certamen que enfrenta a los equipos de la Liga BBVA MX ante las escuadras de la Major League Soccer.

Por primera vez en la historia de esta competencia, México va a recibir partidos del torneo internacional pues anteriormente, todos los juegos se disputaban en Estados Unidos. La Ciudad de México, Toluca y Monterrey, serán sedes de los compromisos de la Leagues Cup.

Partidos de la Leagues Cup 2026 en México

Estadio Nemesio Diez:

5 de agosto - Toluca vs Seattle Sounders

12 de agosto - Toluca vs Dallas

Estadio Banorte:

Fecha por definir - América vs San Diego

Estadio Universitario:

11 de agosto - Tigres vs Vancouver

