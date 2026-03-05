logo deportes horizontal
OFICIAL: Partidos de la Leagues Cup 2026 que se jugarán en México

Este jueves 5 de marzo, se dio a conocer el calendario de la Leagues Cup 2026. La CDMX, Toluca y Monterrey serán sedes de partidos del certamen internacional

Estadio Nemesio Diez

Escrito por: Oscar Rodríguez

Todo listo para una edición más de la Leagues Cup, el certamen que enfrenta a los equipos de la Liga BBVA MX ante las escuadras de la Major League Soccer.

Por primera vez en la historia de esta competencia, México va a recibir partidos del torneo internacional pues anteriormente, todos los juegos se disputaban en Estados Unidos. La Ciudad de México, Toluca y Monterrey, serán sedes de los compromisos de la Leagues Cup.

Partidos de la Leagues Cup 2026 en México

Estadio Nemesio Diez:
5 de agosto - Toluca vs Seattle Sounders
12 de agosto - Toluca vs Dallas

Estadio Banorte:
Fecha por definir - América vs San Diego

Estadio Universitario:
11 de agosto - Tigres vs Vancouver

