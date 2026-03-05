OFICIAL: Partidos de la Leagues Cup 2026 que se jugarán en México
Este jueves 5 de marzo, se dio a conocer el calendario de la Leagues Cup 2026. La CDMX, Toluca y Monterrey serán sedes de partidos del certamen internacional
Todo listo para una edición más de la Leagues Cup, el certamen que enfrenta a los equipos de la Liga BBVA MX ante las escuadras de la Major League Soccer.
Por primera vez en la historia de esta competencia, México va a recibir partidos del torneo internacional pues anteriormente, todos los juegos se disputaban en Estados Unidos. La Ciudad de México, Toluca y Monterrey, serán sedes de los compromisos de la Leagues Cup.
Partidos de la Leagues Cup 2026 en México
Estadio Nemesio Diez:
5 de agosto - Toluca vs Seattle Sounders
12 de agosto - Toluca vs Dallas
Estadio Banorte:
Fecha por definir - América vs San Diego
Estadio Universitario:
11 de agosto - Tigres vs Vancouver
¡YA LLEGAMOS! 🇲🇽⚽️— Leagues Cup (@LeaguesCup) March 5, 2026
Leagues Cup. En México. Por primera vez. 🏆
See you soon Toluca, Ciudad de México & Monterrey 🫡 pic.twitter.com/mzsjcEbgjK
