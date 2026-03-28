Messi y Casemiro podrían juntarse en Inter Miami por una clara razón

El mediocampista brasileño Casemiro está generando revuelo en la MLS con el interés del Inter Miami, club que aspira a reforzar su mediocampo estelar junto a Lionel Messi.

A sus 34 años, el ex Real Madrid se perfila como agente libre al finalizar su contrato con el Manchester United en junio de 2026, lo que facilita negociaciones directas sin costo de traspaso. Esta situación ha atraído a varios equipos, pero el conjunto de Florida emerge como opción destacada por su proyecto ambicioso y la necesidad de un ancla defensiva en la mitad de la cancha.

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Casemiro atraviesa sus últimos meses en el Manchester United, equipo al que llegó en 2022 procedente del Real Madrid por una cifra récord. En la temporada 2025/26 de la Premier League ha disputado alrededor de 10 partidos oficiales, acumulando 625 minutos, tres goles y una asistencia.

Aunque no replica el dominio de sus años dorados en Madrid, donde ganó cinco Champions siendo pieza fundamental, su rendimiento reciente muestra solidez y capacidad para seguir rindiendo en el fútbol del más alto nivel.

El club inglés, bajo el mando del DT Michael Carrick, optó por no renovar su vínculo, priorizando rejuvenecer la plantilla. Casemiro jugará lo que resta de curso buscando clasificar a Champions, pero su futuro apunta fuera de Inglaterra.

Interés del Inter Miami y viabilidad en MLS

El Inter Miami ve en Casemiro el reemplazo ideal para Sergio Busquets, retirado recientemente, para blindar nuevamente el mediocampo y acompañar en el 11 a Messi, De Paul y Berterame. Reportes confirman que el club ya inició contactos con el futbolista brasileño, compitiendo con LA Galaxy y Al Ittihad de la liga saudí. La ventaja es que, como agente libre, no hay cláusula de rescisión y la MLS ha ganado atractivo con otras figuras formando parte de la liga como Griezmann, Son Heung-min, Timo Werner o James Rodríguez.

Sin embargo, la viabilidad enfrenta barreras. Miami ocupa sus tres plazas de Jugador Designado (DP) con Messi, De Paul y Berterame, sin intenciones de venderlos. Opciones incluyen la Targeted Allocation Money (TAM), similar a De Paul inicialmente, o liberar espacio vía traspasos.

Posibilidades reales de llegada a MLS

La salida de Casemiro del Manchester United es un hecho, pues contrato expira en junio y él confirmó públicamente que no renovará. Con 146 partidos, 21 goles y títulos como FA Cup, deja Old Trafford sin arrepentimientos, buscando minutos en un proyecto competitivo. En MLS, Inter Miami lidera la puja, pero no quiere decir que lo tenga asegurado.

Otros interesados en Arabia Saudí o Brasil ofrecen sueldos millonarios, pero la MLS promete visibilidad y estilo de vida familiar.

El movimiento es viable si Miami ajusta roster. Además, la presencia de Messi en el equipo es un plus para fichar jugadores, ya que agrega un tinte de competitividad asegurada y lucha por títulos a cualquier jugador que desee unirse al proyecto.

Casemiro, con valor de mercado en 11.65 millones de euros, prioriza un rol protagónico en cualquier organización que desee ficharlo y eso también se lo dará el combinado de la Florida. La decisión final dependerá de las negociaciones de verano.