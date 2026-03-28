MLB: precios y horarios para ver la primera apertura de Imanaga con los Cubs

El morbo alrededor de la primera salida de la temporada de Shota Imanaga ya se siente en Chicago, porque todo apunta a que el zurdo abrirá este domingo 29 de marzo contra los Washington Nationals en Wrigley Field, con primer lanzamiento programado para la 2:20 p.m. ET.

No se trata de un juego cualquiera para los Cubs: la expectativa crece por ver de nuevo a uno de los brazos más seguidos de la rotación, en un duelo en el que MLB ubica a Jake Irvin como el abridor probable de Washington

Imanaga llega a esta cita con una base estadística que explica buena parte del interés del público, ya que en la campaña pasada terminó con marca de 9-8, efectividad de 3.73, FIP de 4.86 y una relación de ponches por boleto de 4.50, números recogidos en la previa de la serie entre Chicago y Washington.

Precio de los boletos para ver a Imanaga y los Cubs en Wrigley

El mercado de entradas confirma el interés por ver a Imanaga, porque el juego aparece ya en la venta oficial de boletos sencillos de los Cubs y también en las principales plataformas de reventa para el domingo 29 de marzo en Wrigley Field. En el portal oficial del equipo las entradas pueden encontrarse por precios que parten desde los 20 dólares y que llegan hasta los $140 dependiendo de la sección.

Es importante tomar en cuenta que buena parte de las entradas ya no se encuentra disponible, lo que explica el bajo precio de los boletos que aún están en venta. Esto implica que si quieres mejores ubicaciones deberás optar por plataformas de reventa en las que hay mayor disponibilidad a cambio de un precio más alto.

Si la idea es ir a Wrigley Field, lo más recomendable es buscar zonas altas o laterales, donde todavía suelen aparecer oportunidades más amigables para el bolsillo antes de que el rango bajo desaparezca.

Cómo seguir el juego de Imanaga desde casa por TV

Para quienes prefieren quedarse en casa, la mejor opción es MLB.TV, servicio que la propia liga vende para ver en vivo o bajo demanda todos los juegos fuera de mercado y que para 2026 aparece con precio de $149.99 dólares por la temporada completa. Además, existe una modalidad mensual cercana a los $30 dólares, una opción mucho más flexible para el aficionado que solo quiere seguir el arranque de campaña o medir si realmente usará la plataforma durante varios meses.

La expectativa, el precio y la demanda explican por qué la primera salida de Shota Imanaga con los Cubs ante los Nationals se ha convertido en uno de los partidos más atractivos del arranque de campaña, con boletos disponibles en una franja que puede ir de los 24 a los 140 dólares. Del otro lado, la comodidad, el alcance y el costo de MLB.TV también ponen sobre la mesa una opción muy seria para seguir de cerca la actuación del zurdo japonés, ya sea con el plan completo de temporada o con la modalidad mensual.

Con ese escenario, el duelo entre Cubs vs Nationals no solo despierta interés por lo que puede hacer Imanaga en la lomita, sino también por la forma en que cada aficionado elegirá vivir una apertura que ya se perfila entre las más seguidas del comienzo de temporada en Chicago.

