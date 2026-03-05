Necaxa vs Pumas: fecha y hora PARA ESTADOS UNIDOS que nadie quiere perderse

El Necaxa vs Pumas se perfila como uno de los partidos más interesantes de la Liga MX en la Jornada 10 del Clausura 2026. Ambos equipos llegan golpeados tras sus resultados a media semana, pero con la urgencia de sumar puntos que los mantengan en la pelea por la liguilla.

Para los aficionados latinos que siguen el futbol mexicano desde Estados Unidos, este enfrentamiento promete intensidad. Los Pumas de la UNAM buscan dejar atrás su primer tropiezo del torneo, mientras que el Necaxa intenta salir de la zona baja de la clasificación.

El duelo no solo enfrenta a dos clubes históricos, también representa un momento clave del campeonato, donde cada punto puede cambiar la narrativa del torneo.

¿Cómo llegan Necaxa y Pumas a la Jornada 10 del Clausura 2026?

Los universitarios llegan a este compromiso tras perder el invicto 2-3 ante Deportivo Toluca FC, un resultado que puso fin a su racha de ocho partidos sin perder. A pesar del golpe, el equipo auriazul mantiene números competitivos.

Con cuatro victorias, cuatro empates y solo una derrota, Pumas suma 16 puntos y se mantiene en zona de liguilla. Además, presume una de las ofensivas más productivas del campeonato con 17 goles anotados, cifra que comparte con Cruz Azul como el mejor ataque del torneo.

Del otro lado, el panorama para Necaxa es más complicado. Los Rayos han conseguido tres triunfos, pero acumulan seis derrotas y apenas nueve puntos en la tabla general.

Su defensa también ha sido un problema: con 15 goles recibidos, es una de las más vulnerables del Clausura, solo superada por Mazatlán y Santos Laguna.

Sin embargo, el historial directo ofrece esperanza a los hidrocálidos.

Necaxa vs Pumas EN VIVO y GRATIS, Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

El historial entre Necaxa y Pumas que alimenta la rivalidad

A lo largo de 51 enfrentamientos oficiales entre Necaxa y Pumas, los Rayos tienen ligera ventaja histórica.

Necaxa suma 21 victorias, mientras que los universitarios han ganado 17 encuentros, con 13 empates en el registro total. En los últimos cinco enfrentamientos, la paridad también ha marcado la tendencia con marca de 2 triunfos por bando y un empate.

Estos antecedentes hacen que el duelo en Aguascalientes sea impredecible. Para Pumas, representa la oportunidad de reafirmar su candidatura a la liguilla. Para Necaxa, es una ocasión ideal para frenar las críticas y recuperar confianza frente a su afición.

El partido Necaxa vs Pumas de la Jornada 10 del Clausura 2026 se disputará el viernes 6 de marzo en el Estadio Victoria de Aguascalientes.

Necaxa vs Pumas: Horarios en los Estados Unidos

Hora del Este (ET): 10:00 PM

Hora del Centro (CT): 9:00 PM

Hora del Pacífico (PT): 7:00 PM