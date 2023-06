Miguel Layún pierde la final con su nuevo equipo

Hace menos de un mes el lateral del América, Miguel Layún, presentó su nuevo equipo, muy lejos de Coapa e incluso del futbol, el ex seleccionado nacional es un emprendedor en los deportes, hace unos años inició en el mundo de los Esports y ahora incursiona en el Pádel.

Layún se unió con Ana María Cabrejas, ex seleccionada mexicana de pádel, para presentar Cancun Waves, el primer equipo mexicano de Pádel profesional, que forma parte de la Pro Pádel League de Norteamérica, en donde este fin de semana perdió la final frente a Las Vegas Smash en la primera edición del torneo.

El camino de Cancún Waves

La primera temporada de la Liga Profesional de Pádel de Norteamérica llegó a su fin, siete equipos formaron parte del torneo, formados por duplas de mujeres y hombres en donde en caso de desempate jugaban un partido en mixtos, después de 6 jornadas, el equipo de Layún avanzó al Final Four con 4 victorias y 2 derrotas en un triple empate por el segundo lugar.

En el Final Four el equipo de Layún enfrentó al Club de Pádel de Miami, en donde el ex tenista argentino, Juan Martín Del Potro, es propietario, los de Cancún se llevaron la victoria pero no pudieron repetir la dosis en la final ante el cuadro de Las Vegas.

Layún quiere impulsar el deporte mexicano.

El pádel es un deporte creado en México, por lo que Miguel ha decidido impulsar, creando el primer equipo profesional del país que participa en la primera liga profesional de Norteamérica, un paso enorme en el deporte.

“El objetivo primordial que tenemos en el Cancun Waves y en la PPL es el desarrollo de los jóvenes para que puedan aspirar a convertir sus sueños en realidad. esto es el primer paso para lograrlo” expresó el futbolista en la presentación del Club hace unas semanas.