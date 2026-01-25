Le fue mal en Cruz Azul, ahora es goleador en equipo de Europa

El futbol suele ofrecer segundas oportunidades y la historia reciente de Giorgos Giakoumakis es una prueba clara de ello. El delantero griego llegó a Cruz Azul hace poco más de un año con la etiqueta de refuerzo estelar y la misión de convertirse en el referente ofensivo del equipo.

Pero su paso por la Liga MX estuvo lejos de cumplir con las expectativas generadas. Su salida anticipada se produjo por la falta de regularidad, la presión del entorno y un funcionamiento colectivo que no terminó de favorecerlo.

Pero lejos de representar un retroceso en su carrera, ese adiós a México se transformó en el punto de partida de una etapa mucho más fructífera en Europa, precisamente en su país natal. Así es su presente exitoso.

Giorgos Giakoumakis: de apuesta fallida en Cruz Azul a figura en Grecia

El verano de 2025 marcó un nuevo comienzo para Giakoumakis. El PAOK de Grecia presentó una oferta de préstamo que fue bien vista tanto por Cruz Azul como por el propio jugador, quien buscaba recuperar confianza y continuidad. Desde su llegada al club griego, el delantero mostró una rápida adaptación al equipo.

Los números lo respaldan. En sus primeros 24 partidos con el PAOK, Giakoumakis ha anotado 11 goles y ha dado varias asistencias. Varias de sus anotaciones han sido auténticos golazos que lo convirtieron en uno de los atacantes más destacados del plantel. La afición celebra cada una de sus actuaciones.

¿Qué sucederá con Giorgos Giakoumakis y Cruz Azul?

El préstamo del delantero griego finaliza al término de la actual temporada, pero su rendimiento ha abierto un escenario favorable para su continuidad en Europa. En el PAOK ya se analiza la posibilidad de comprarlo.

De concretarse la transferencia definitiva, Cruz Azul deberá volver al mercado en busca de un nuevo goleador. Mientras que Giakoumakis seguiría desarrollando su carrera en un entorno donde parece haber encontrado su mejor versión.

En Grecia, los aficionados esperan que el club haga todo lo posible por retenerlo. En México, los seguidores celestes observan con atención cómo aquel fichaje que no funcionó en la Liga MX hoy brilla en el viejo continente.