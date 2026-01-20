Cruz Azul podría dejar ir a este jugador para que brille en la MLS: un equipo lo quiere

Tras una inesperada derrota en su debut, Cruz Azul se acomodó y ya suma dos victorias seguidas en el Clausura 2026. Mientras Nicolás Larcamón planifica el próximo amistoso del equipo , con la idea de mantener el ritmo, la directiva cementera se centra en concretar las últimas operaciones del mercado invernal. Esto incluye la situación de Camilo Cándido, quien es seguido por una franquicia de la MLS.

Según reveló el periodista Adrián Esparza Oteo, Candido despertó el interés del Houston Dynamo y en los próximos días podría llegar una oferta formal por él desde Estados Unidos. Cabe destacar que el club texano también se encuentra en negociaciones con otro jugador de La Máquina, Mateusz Bogusz .

El motivo por el que la salida de Cándido sería una gran noticia para Cruz Azul

Luego de un paso a préstamo por Atlético Nacional de Colombia, Cándido debió regresar a La Noria en este inicio de año. Sin embargo, no forma parte de los planes de Nicolás Larcamón para el Clausura 2026, por lo que tanto la directiva cementera como su entorno le buscan acomodo en otro equipo.

De concretarse tanto su salida como la de Bogusz al futbol estadounidense, Cruz Azul ganaría dos plazas de extranjeros que podría utilizar para cerrar de una vez por todas la llegada de Miguel Ángel Borja y hasta le daría margen de ir en busca de otro nombre en las próximas semanas.

Según los datos de Transfermarkt, Cándido tiene una valoración de aproximadamente 700 mil euros. Por otra parte, Bogusz está tasado en €6,000,000 en la misma web.

¿Cuándo vuelve a jugar Cruz Azul?

Dado que la Liga BBVA MX se detiene por los juegos de la Selección Nacional ante Panamá y Bolivia, Cruz Azul jugará un amistoso ante Atlas. El mismo se llevará a cabo este domingo 25 de enero en el Dignity Health Sports Park de Carson, California.

Posteriormente, en el retorno del Clausura 2026, La Máquina Cementera se enfrentará a los Bravos de Juárez el viernes 30 de enero a las 21:06 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Olímpico Benito Juárez.