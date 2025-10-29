¿Hace cuánto no gana Tigres en casa de Rayados?

Los Tigres llegan en un mejor momento que los Rayados para el Clásico Regio, tendrán que superar un reto que llevan más de cinco años sin conseguir ante el eterno rival de la ciudad.

Te puede interesar: Todos los campeones de goleo que ha tenido Chivas en la historia ¿podrá la Hormiga unirse a esa selecta lista?

Los dirigidos por Guido Pizarro se encuentran en la segunda posición de la tabla con 32 puntos después de su victoria ante el Tijuana, mientras el Monterrey se rezagó en el quinto puesto de la clasificación con 30 unidades tras la derrota contra Cruz Azul.

Resumen del partido: Tigres 2 - 0 Xolos | Jornada 15 | Apertura 2025

Rayados se hace fuerte en el Estadio BBVA

Los pupilos del estratega Domènec Torrent contarán con la ventaja de jugar en casa, en donde el conjunto de la UANL tiene mucho tiempo sin lograr un triunfo en partido de temporada regular.

A pesar de que los Tigres tienen muy buenos recuerdos en el Estadio BBVA, en los últimos cinco años no han podido salir con los tres puntos de este inmueble, con un saldo de dos juegos ganados para la “Pandilla” y tres empates.

La última vez que los “Felinos” se impusieron en el “Gigante de Acero” en fase regular se remonta a la fecha 12 del Guardianes 2020 en la que con goles de Leonardo Fernández y Nicolás López se llevaron la victoria por marcador de 2-0.

Los grandes recuerdos de Tigres en el BBVA

Si bien existe este reto para los de la “U” de Nuevo León, en estos cinco años también tienen un gran recuerdo en el Estadio BBVA cuando ganaron de visitante en una semifinales para eliminar a los Rayados de la Liguilla.

Esto fue en el Clausura 2023, en el que tras igualar a un tanto en el duelo de ida en el Estadio Universitario, el Clásico Regio se definió en el “Gigante de Acero”, en donde con un gol de Sebastián Córdova los Tigres se impusieron 1-0 para avanzar a la final en la que a la postre se coronarían ante las Chivas.

Mientras que la mayor alegría del conjunto de la UANL en la casa de su eterno rival siempre será la Final Regia de la LIGA BBVA MX en la que ganaron el partido de vuelta por marcador de 2-1 para ser campeón del Apertura 2017.

Te puede interesar: Aficionados truenan contra directiva de Pachuca por precios de boletos vs Chivas