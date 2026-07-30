Leagues Cup 2026: ¿cuántos días no se jugará la Liga BBVA MX?

Pese a que en muchos espacios se le sigue criticando, el torneo que une a los clubes de México y Estados Unidos forma parte del ecosistema de la Liga BBVA MX. Por ello, se indica que el torneo nacional se detendría durante estas fechas, por lo que debes conocer cuándo habrá pausa y cuándo reanudan actividades los clubes de tu simpatía. Esto se sabe de la presente edición de la Leagues Cup 2026.

¿Cuánto dura la Leagues Cup 2026?

En parte de las exigencias que aficionados y que los propios organizadores vieron como ideal, encontraron que el torneo debe durar lo menos que sea posible. En ese sentido, todos los clubes participantes jugarán como mínimo 3 juegos. Por eso, la participación de los que no se clasifiquen a la siguiente ronda, podría terminar en el lapso de 8 días. Así la liga mexicana se frenará del domingo 2 de agosto al sábado 15 del propio mes.

El primer encuentro de la primera ronda ocurrirá el próximo martes 4 de agosto y el último sucederá el jueves 13. Los clasificados a los cuartos de final disputarán su llave a partido único entre el 25 y el 27 de agosto. De allí los semifinalistas jugarán el 1 y 2 de septiembre… mientras que la final se disputará el 6 de septiembre de 2026.

Es decir, la carga de encuentros de la Leagues Cup 2026 básicamente se repartirá en 8 días y de ahí funcionará al estilo de una competición continental, donde entre semana competirán los clubes en este MLS vs Liga MX y solamente la final se disputará en fin de semana… esto el domingo 6 de septiembre. Por ello, si los clubes mexicanos avanzan, tendrán que sortear unos cuantos viajes.

¿Cómo es el sistema de competición de la Leagues Cup 2026?

Parte de la simplificación de la Leagues Cup 2026 es que son 3 juegos de fase de grupos y de ahí se avanza directo a la ronda de los cuartos de final. En ese sentido, mientras cada club (los 18 de Liga BBVA MX y 18 de la MLS) juega contra 3 rivales de la otra liga… todos compiten en un grupo contra su propia liga. Ante eso, avanzan a la ronda de los mejores 8, cuatro de México y cuatro de Estados Unidos. Y así se enfrentan en formato liguilla (1 vs 4 y 2 vs 3) hasta encontrar al campeón.