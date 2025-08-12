deportes
Las estrellas que inaugurarán la temporada de la NBA

El 21 de octubre del 2025 inicia la nueva temporada de la NBA con una doble cartelera que se robaran los reflectores de los apasionados del deporte rafaga

Herminio Fernández
La NBA confirmó oficialmente que la temporada regular 2025-26 arrancará el martes 21 de octubre de 2025 con una velada de alto voltaje que servirá como carta de presentación del curso: la noche inaugural contará con un doblete encabezado por Houston Rockets en visita a los Oklahoma City Thunder, donde será el regreso de Kevin Durant a la que fue su casa por muchos años y la presentación del nuevo monarca del mejor basquetbol del planeta, ya entrada la noche, el clásico mediático Golden State Warriors en Los Ángeles para enfrentar a los Lakers, con estrellas como Lebron James, Steph Curry o Luka Doncic, dos choques pensados para combinar espectáculo y nostalgia.

El calendario de la primera semana completa también fue revelado como parte de la presentación de la liga: el miércoles 22 de octubre habrá doble cartelera sumamente llamativa con Cleveland Cavaliers en el Madison Square Garden contra los New York Knicks y San Antonio Spurs en Dallas contra los Mavericks, mientras que el jueves 23 incluye duelos como Oklahoma City at Indiana y Denver at Golden State, consolidando desde el primer tramo de la temporada un menú de enfrentamientos entre contendientes, figuras consagradas y jóvenes promesas que la liga quiere exhibir.

Las fechas importantes en la próxima temporada de la NBA

Más allá de las fechas de lanzamiento, la temporada regular está calendarizada para prolongarse hasta abril de 2026 (con el cierre de la fase regular previsto para el 12 de abril de 2026), en un calendario que vuelve a priorizar ventanas especiales como Navidad y el MLK Day con múltiples encuentros de alto perfil.

En conjunto, la NBA ha diseñado la apertura y la primera semana como un escaparate pensado para combinar rivalidades históricas, la promoción de nuevas figuras y un fuerte dispositivo mediático que coloque a la liga en el centro de la atención del entretenimiento deportivo desde la primera jornada.

