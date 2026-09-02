Así es como LeBron James sigue activo gracias a sus rutinas de ejercicio y recuperación

Aunque muchos no sean seguidores y/o de la opinión de que LeBron James es el mejor de todos los tiempos, su legado en la NBA trasciende el tiempo. Y justamente para lograr una carrera como la que ha forjado el nacido en Ohio, es necesario fortalecer el cuerpo de manera total. Además, también es de los deportistas que cuentan con un sistema de recuperación fuera de lo habitual de la mayoría de los jugadores.

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¿Cuál es la rutina de ejercicios y cuidados de LeBron James?

La superestrella de la NBA es un hombre que ha trascendido el tiempo pues en diciembre de 2026 cumplirá 42 años y sigue disputando el máximo nivel de este deporte en los Estados Unidos. Pero se ha hecho viral que es un obsesionado con el cuidado de su cuerpo, pues gasta - según reportes extraoficiales - hasta 1.5 millones de dólares al año. Aunque él dijo que no revelará la cantidad real.

El veterano basquetbolista utiliza cámaras hiperbáricas y de luz roja, crioterapia, baños calientes y fríos y además destaca algo vital: el sueño. Su propio entrenador ha dicho que la clave es dormir bien y sus debidas horas. Los días de partido, asegura que siempre tiene apartada la siesta de 12:00 a 14:00 horas. Además, los días de descanso los usa para recuperarse de la exigencia del gimnasio y las actividades de los entrenamientos.

Justamente esos días de recuperación, generalmente acude a botas de compresión para favorecer el flujo sanguíneo, estiramientos y masajes. Y es que el físico del multicampeón y multireceptor de galardones individuales luce más que imperial en la que será una nueva temporada a iniciar el próximo 20 de octubre. Allí, LeBron James dirá presente una vez más para seguir agrandando su legado.

¿Con quién jugará LeBron James esta temporada de NBA?

Tras oficializarse la salida de LeBron James de los Lakers, se indicó que los 76ers fue el destino elegido para buscar la gloria en la temporada 2026-27. Se indica que su contrato es de solamente 8 millones de dólares anuales y un contrato de un par de temporadas. Esto es un gran cambio, pues cobró más de 50 millones en su última temporada con los Lakers. Esta sería su temporada 24 como parte de la élite, siendo que a los 18 (2003) entró al circuito del baloncesto de la NBA.