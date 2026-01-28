Efraín Juárez ‘borró' a este jugador de cara al debut de Pumas en Concachampions

Pumas busca sellar su primer triunfo en el Estadio Olímpico Universitario cuando reciba a Santos este viernes. Los felinos no saben lo que significa la gloria en casa este año. Los auriazules ya compartieron la lista de jugadores que estarán presentes para la nueva edición de la Concachampions.

Te puede interesar: ¡Córdova rompe el silencio! Busca revancha

En esta lista no aparece Leo Suárez, quien volvió al club, pero se encuentra entrenando con el equipo Sub 21, ya que Pumas le está buscando salida lo más pronto posible.

FC Juárez vs Cruz Azul EN VIVO y GRATIS: Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Pumas, en busca de mejorar su desempeño en este Clausura 2026

Vuelve la actividad en la Liga BBVA MX luego del parón por amistosos internacionales.

"En la planeación a inicio de año, una de las cosas que platicamos es que este parón no nos llegaba en buen momento porque el equipo iba a andar, y viene esto. De lo malo, lo positivo, porque nos sirve para poner a los que no llegaron en la pretemporada de buena forma para el juego ante Santos. No nos gusta, lo sabíamos, pero hay que aprovecharlo", dijo el estratega de Pumas.

Los felinos vienen de empatar en casa ante León.

"Lo tenemos claro, lo debo ir repitiendo. Empezamos perdiendo con el gol de vestidor y otra vez cuesta arriba, eso es lo que pesa. Empezamos a correr riesgos innecesarios, no partiendo del orden. Ahí el equipo se empezó a fragmentar en el primer tiempo y no generamos muchas opciones de gol; por ahí hay un par", expresó el DT mexicano, Efraín Juárez, tras el duelo ante León.

Volver a ganar frente a su afición, el gran objetivo de Pumas

El técnico auriazul tiene la tarea de volver a la victoria en casa.

"Me quedo mucho con el segundo tiempo que tuvimos ante León, eso me representa a mí. Hicimos el uno a uno y, aunque los libros digan que tienes que empezar a partir del orden, no. Metí tres nueves, metí un carrilero, jugamos con un central y, bueno, creo que generamos, aunque desafortunadamente no somos finos", sentenció el DT mexicano.

Te puede interesar: Prensa brasileña confirma que Raphael Veiga quiere jugar en Club América y esto es lo que falta