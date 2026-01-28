Prensa brasileña confirma que Raphael Veiga quiere jugar en Club América y esto es lo que falta

A pesar de que el propio entrenador de Palmeiras dijo que cuenta con Raphael Veiga, el futbolista brasileño tendría avanzada su llegada al Club América para este Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Resulta que las Águilas podrían fichar al mediapunta de 30 años en este mercado de fichajes de invierno.

Según el periodista Cahê Mota de Globo Esporte, el mediapunta brasileño ya aceptó la oferta del Club América y dejó la decisión en manos del Palmeiras. Es decir que las Águilas tienen una fecha límite para el fichaje de Raphael Veiga y antes de eso debe liberar un cupo de extranjero.

Raphael Veiga podría ser el último refuerzo del América|Crédito: Getty Images

Además de todo eso, América también debe arreglar el precio de la transferencia con el equipo de Brasil. Veiga tiene un valor de mercado de 10 millones de euros, según Transfermarkt.

¿Qué dijeron en Palmeiras sobre el traspaso de Raphael Veiga al América?

Abel Ferreira fue consultado al respecto y sostuvo: “Es algo que está más bajo la responsabilidad de la presidenta (Leila Pereira), de Barros y del propio Veiga. Ahora bien, hay otras cuestiones que me rebasan y no tengo mucho más que decir”.

TE PUEDE INTERESAR:



Además, el entrenador explicó: “Es un ídolo del club, no sé qué es lo que va a pasar, yo cuento con Veiga. Siento una gran admiración, respeto, cariño y también una enorme gratitud hacia él”.

La llegada de Raphael Veiga se podría destrabar con Víctor Dávila

Una de las cosas que falta para la llegada de Veiga es liberar un cupo de jugadores no formados en México (NFM) y en esa ecuación entra el nombre de Víctor Dávila. Según el periodista Fernando Esquivel, Colo Colo de Chile aceleró las gestiones con una propuesta de préstamo sin cargo y sin opción de compra, haciéndose cargo de un pequeño porcentaje del salario.

América aún no ha enviado una oferta formal por Veiga|Crédito: Raphael Veiga / FB

Los números de Raphael Veiga en Palmeiras

Según los datos brindados por BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, los números de Raphael Veiga en Palmeiras han sido estos: