¡DE TERROR! León suma una cantidad HISTÓRICA de derrotas en el Apertura 2025

Club León vive un torneo para el olvido: tras la derrota 2-0 ante el América en la Jornada 16, el equipo esmeralda acumuló nueve derrotas en el Apertura 2025, una cifra que no se registraba en la fase regular del club desde el Apertura 2018. La colección de tropiezos ha dejado al cuadro guanajuatense en una posición delicada en la tabla y ha encendido aún más las alarmas entre la afición y la directiva.

¿Hace cuantos años León no perdía nueve partidos en un torneo?

El antecedente es claro, en el Apertura 2018 León cerró la fase regular con nueve partidos perdidos, un registro que ahora vuelve a repetirse después de siete años. Aquella campaña de 2018 quedó marcada por errores defensivos y un rendimiento irregular que tuvieron consecuencias en la clasificación; volver a ver un número similar de derrotas invita a la reflexión sobre las decisiones deportivas que se han tomado en los últimos meses.

La situación deportiva actual también abre la posibilidad de que esa cifra negativa aumente: León tiene un partido pendiente en la última jornada del torneo y, de sufrir un revés, llegaría a diez derrotas en la fase regular, algo que agravaría aún más el balance del semestre y quedaría como uno de los peores registros recientes del club. Con una jornada por disputar convierte la última fecha en una prueba de carácter para jugadores y cuerpo técnico.

¿Qué le sucedió a León en el Apertura 2025?

Más allá del número, el análisis debe enfocarse en las causas: la falta de contundencia ofensiva en momentos clave, errores defensivos reiterados y la incapacidad de sostener resultados dentro del encuentro han sido señas de este Apertura. El cuerpo técnico está obligado a encontrar soluciones inmediatas para cerrar el torneo con dignidad y evitar que la estadística se convierta en reflejo de un problema estructural.

Para la afición, el orgullo y la historia del club están en juego: evitar la décima derrota sería al menos un consuelo en una campaña con más sombras que luces. Si la Fiera quiere evitar que este Apertura 2025 termine en los libros como uno de sus peores, necesitará una respuesta contundente en la última jornada y decisiones rápidas que apunten a corregir lo que no funcionó durante la fase regular.

