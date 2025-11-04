¡CUIDADO! La impresionante racha que tiene el América en su casa antes de la Liguilla

América llega a una racha notable de cuatro victorias consecutivas como local, un tramo que ha reforzado la confianza del plantel y encendido al Estadio Ciudad de los Deportes en la recta final del Apertura 2025. Los resultados que componen esta seguidilla son claros y contundentes: 4-1 ante Pumas, 3-0 frente a Santos Laguna, 2-1 contra Puebla y 2-0 ante León.

¿Cómo fue el balance de goles del América en sus últimos cuatro partidos de local?

En estos cuatro partidos jugados en casa, el cuadro azulcrema anotó 11 goles y recibió solamente 2, lo que deja una diferencia de +9 a favor del equipo. Asimismo, registró dos partidos con la portería a cero (3-0 y 2-0), una señal de solidez defensiva que ha complementado la eficacia ofensiva mostrada ante rivales directos. Esa combinación y capacidad para convertir y para preservar el arco, explica en buena medida por qué el América ha conseguido capitalizar su localía en las últimas jornadas.

Tácticamente, el equipo ha mostrado variantes, con momentos de presión alta que desarticularon a rivales como Pumas y Santos, y una gestión de partido más controlada frente a León, donde el orden defensivo y el manejo del balón en zonas seguras fueron clave. La dupla entre los mediocampistas y los laterales ha dado salida y centros efectivos al área, mientras que los delanteros han aprovechado las ocasiones con mayor tino que en tramos anteriores del torneo.

Conexión entre el América y sus aficionados en el Ciudad de los Deportes

El factor anímico también pesa, ganar de forma consecutiva en casa fortalece la relación con la afición y genera un entorno más favorable para los partidos que tendrán en casa en la liguilla.

De cara al futuro inmediato, la racha posiciona al América como un rival incómodo en el Estadio Ciudad de los Deportes y le da herramientas para pelear por objetivos mayores en el Apertura 2025. Mantener la consistencia en ataque y seguir mejorando la solidez defensiva serán las claves para transformar estas victorias locales en resultados que definan la temporada en la recta final del campeonato.

