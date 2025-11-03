‘Turco’ Mohamed adelanta cuándo volverá Alexis Vega

El empate sin goles contra el Atlas no dejó satisfecho al director técnico del Toluca, Antonio 'Turco' Mohamed.

"Hicimos todo para ganar, no tuvimos la contundencia que solíamos tener en otros momentos. No pudimos abrir el partido antes. En el primer tiempo, no tuvimos fluidez, creo que el rival se cerró muy bien. En el segundo tiempo, sí tuvimos las llegadas para poder ganar el partido, pero no tuvimos contundencia. Igual nosotros aspiramos a terminar lo más arriba posible. Seguiremos insistiendo; ahora, jugamos en casa, así que trataremos de terminar lo más arriba posible para defender el título que tenemos", dijo, al término del encuentro en el estadio Jalisco.

El mensaje de Mohamed al resto de los equipos

Fiel a su estilo, el entrenador argentino dejó un recado para el resto de contendientes al título, aunque no lo hizo sin especificar cómo ha trazado el camino para cumplir sus objetivos.

"Nosotros queremos salir primero y la obligación que tenemos es con nosotros mismos, de seguir lo más arriba que se pueda, siendo protagonistas en todas las canchas, teniendo una forma de jugar muy identificable, así que ese es nuestro compromiso y nuestra obligación. Después, el futbol tiene resultados, tiene incidencias y, a veces, la pelota no entra o hay situaciones que suceden dentro de un partido. Pero mientras nosotros sigamos de esta manera, es difícil que nos puedan ganar", opinó.

Ya cuestionado en torno a temas individuales, el nombre de Alexis Vega surgió y la respuesta de Tony se aproxima a lo que todo aficionado choricero desea escuchar.

"Va a llegar al primer partido de liguilla el día 26 o 27 de noviembre, así que todavía creo que tenemos 25 días más; ya lleva una semana, así que va a llegar con todo a ese primer partido de liguilla", señaló.

En Toluca no preocupa el título de goleo

Cuando se le preguntó sobre la prioridad que tiene el conjunto de la capital del Estado de México —con respecto al posible campeonato de goleo de Paulinho—, Mohamed reveló que no es algo que les quite el sueño grupalmente y, por ende, tampoco al atacante portugués.

“Con respecto al título de goleo, ni él se preocupa y nosotros menos, así que él juega para el equipo, siempre es un jugador de equipo y es el finalizador, hoy tuvo una en el palo y otra que sacó el portero, muy clara, pero, seguramente, está ahí en la cima y el partido que viene, convirtiendo, puede ser tricampeón de goleo, sería muy bueno para él, pero no tiene esa obsesión, él es un jugador y un profesional de equipo", concluyó.

