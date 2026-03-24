León vs Atlas: Ver GRATIS y EN VIVO el resultado del partido HOY lunes 23 de marzo de la Jornada 13 de la Liga BBVA MX Femenil; marcador en línea, online y por internet
León y Atlas cierran la actividad de la cabalística Jornada 13 de la Liga BBVA MX Femenil
Club León y Atlas se enfrentan este lunes 23 de marzo en compromiso que cerrará la actividad de la Jornada 13 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil en la cancha del Estadio León en donde la Fiera buscará sumar tres puntos.
Te puede interesar: Liguilla al momento: Así quedaría la fiesta grande del Clausura 2026 antes de la Fecha FIFA