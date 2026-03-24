León vs Atlas: Ver GRATIS y EN VIVO el resultado del partido HOY lunes 23 de marzo de la Jornada 13 de la Liga BBVA MX Femenil; marcador en línea, online y por internet

Club León y Atlas se enfrentan este lunes 23 de marzo en compromiso que cerrará la actividad de la Jornada 13 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil en la cancha del Estadio León en donde la Fiera buscará sumar tres puntos.

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