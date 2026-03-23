Liguilla al momento: Así quedaría la fiesta grande del Clausura 2026 antes de la Fecha FIFA

La Liga MX entra en pausa, pero la Liguilla ya empieza a tomar forma. Tras doce jornadas disputadas, el Clausura 2026 dejó un panorama más claro en la parte alta de la tabla, pero también encendió la pelea en la zona baja, donde varios equipos siguen aferrados a un boleto para la Fiesta Grande del balompié.

Hoy, con cinco fechas en juego, la radiografía del certamen ofrece algo que pocas veces falla en el futbol mexicano: cruces que prometen tensión desde el primer minuto.

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Resumen Mazatlán vs Cruz Azul 2026 | Goles Jornada 12 Liga MX Clausura

Así se jugaría la Liguilla hoy

Si el campeonato regular terminara en este momento, los enfrentamientos de Cuartos de Final tendrían duelos cargados de emociones.

El cruce más llamativo sería el de Chivas vs América, un Clásico Nacional que regresaría en la instancia más exigente del torneo. Del otro lado del cuadro, Cruz Azul se mediría ante Tigres, en una serie que enfrentaría dos de los planteles más competitivos del semestre.

Los otros duelos tampoco se quedarían atrás: Toluca frente a Atlas y Pumas contra Pachuca completarían una Liguilla con equipos acostumbrados a pelear en estas fases.

Los clubes mejor psicionados tendrían la ventaja de cerrar en casa, un factor que en este formato suele pesar bastante.

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Pocos tienen su lugar asegurado en la Liguilla

Pero más allá de los cruces, el verdadero drama está en la zona media de la tabla general.

América, hoy en el último puesto de clasificación, tiene la presión encima. Su margen es mínimo y cualquier tropiezo podría dejarlo fuera. Detrás, equipos como Juárez ya están poniéndose las pilas, igualando en puntos y esperando un error para colarse en la Fiesta Grande.

Más abajo, Monterrey, Necaxa y León todavía tienen posibilidades matemáticas. No dependen solo de sí mismos, pero el cierre del torneo puede abrir escenarios inesperados si logran encadenar resultados positivos.

Aunque no hay equipos oficialmente eliminados, Santos y Querétaro necesitan un cierre casi perfecto para mantenerse en la conversación.

