León vs Necaxa: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online

León recibe a Necaxa este sábado 28 de febrero a las 19:06 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Nou Camp, por la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. El partido enfrenta al lugar 13 contra el 10 de la tabla general, ambos buscan tres puntos para mantenerse en la pelea por la zona de clasificación.

Necaxa suma 9 puntos, con tres victorias y cuatro derrotas. León tiene 7 unidades, producto de dos triunfos, un empate y cuatro caídas. En la jornada anterior, León venció 2-1 a Santos Laguna con goles de Daniel Arcila y Diber Cambindo. Necaxa perdió 0-3 ante Toluca en el Estadio Victoria.

¿A qué hora es el partido de León vs Necaxa?

El partido se juega este sábado 28 de febrero a las 19:06 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Noe Camp. Podrás seguir el minuto a minutos por nuestros sitio web con las mejores acciones el partido.

Pronóstico de León vs Necaxa

León llega con impulso tras su victoria en casa y juega como local por segunda jornada consecutiva. Necaxa arriba después de una derrota por tres goles en la fecha anterior. La diferencia en la tabla es mínima, por lo que el resultado puede modificar posiciones en la zona media.