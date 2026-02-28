Filtran nuevo jersey de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Se ha filtrado una nueva playera retro de la Selección Mexicana inspirada en uno de los capítulos más memorables de la historia del futbol nacional. Con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá. Adidas pondrá a la venta la camiseta que evoca la indumentaria utilizada en el Mundial México 1986, celebrado en suelo azteca.

Juárez vs Atlas 3-1 | Resumen y Goles | Jornada 8 Clausura 2026 | Liga MX | TV Azteca Deportes

El diseño recupera elementos clásicos que marcaron aquella época: el blanco como color predominante, acompañado de detalles en verde y rojo que remiten directamente a la identidad nacional. La playera de visitante del conjunto azteca de 1986 se utilizó para los duelos ante las selecciones de Paraguay y Bulgaria. La textura y los patrones geométricos recuerdan a la estética ochentera, pero con un toque moderno gracias a la tecnología actual de confección, que garantiza comodidad y rendimiento para los jugadores, de acuerdo con el portal especializado Footy Headline.

TE PUEDE INTERESAR:



|footyheadlines.com/

La marca alemana ya había presentado una primera camiseta retro, esta vez inspirada en el uniforme de local de 1986. La propuesta se basó en un fondo verde con vivos en blanco y rojo, lo que reforzó la conexión con la tradición y al mismo tiempo la elegante y sobria para los partidos para de casa que se utilizó para los encuentros ante Bélgica, Irak y Alemania.

La estrategia de Adidas responde a una tendencia global: el regreso de los diseños vintage que apelan a la memoria colectiva de los aficionados. En el caso de México, la referencia a 1986 no es casual. Aquel torneo, con Diego Maradona como protagonista y el Estadio Azteca como escenario de momentos históricos, dejó una huella imborrable en el imaginario futbolístico. Retomar esa estética es una manera de rendir homenaje a una época dorada y de reforzar la identidad de la Selección Mexicana en una Copa Mundial de la FIFA que volverá a jugarse en nuestro territorio.

|footyheadlines.com/

¿Cuánto costará la playera retro blanca de la Selección Mexicana?

Además, la camiseta retro se perfila como un éxito comercial. Hasta ahora, los precios oficiales de la nueva camiseta aún no han sido anunciados. Sin embargo, se estima que podría tener el mismo costo que la versión de local, es decir, 2,499 pesos.

¿Cuándo saldrá a la venta la playera retro blanca de la Selección Mexicana?

El lanzamiento de esta indumentaria se espera en breve, justo mientras avanza la cuenta regresiva hacia la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El torneo dará inicio el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, con el esperado duelo entre la Selección Mexicana y Sudáfrica.

Los coleccionistas y fanáticos del futbol suelen valorar este tipo de ediciones especiales, que combinan historia y modernidad. La expectativa es que tanto la versión local como la de visita se conviertan en piezas de culto, no solo dentro de México, sino también en el mercado internacional.

