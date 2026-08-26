León 1-0 Real Salt Lake: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión de HOY martes 25 de agosto, partido de Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026; marcador online
Sigue EN VIVO y GRATIS el resultado del León vs Real Salt Lake partido de los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026
Este martes 25 de agosto del 2026, se disputan los juegos de Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026 y uno de los primeros juegos es el León vs Real Salt Lake. El encuentro se disputa en el Estadio Dick's Sporting en punto de las 20:30 horas tiempo del centro de México.
León vs Real Salt Lake
Lugar: Estadio Dick's Sporting
Hora: 20:30 horas tiempo del centro de México.
Así llegan León y Real Salt Lake
León clasificó a Cuartos de Final como el mejor equipo de Liga BBVA MX en la fase de grupos con 9 puntos conseguidos, mientras Real Salt Lake entró en cuarto lugar de la MLS.
#FierasSinFronteras 🦁— Club León (@clubleonfc) August 25, 2026
Nos vemos esta noche en Colorado 🆚 @realsaltlake.
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🆚 Real Salt Lake
⏱️ 20:30 H
En vivo por @AppleTV 📲 https://t.co/vM4G3OjYX0… pic.twitter.com/UI70KhZnMb
León logró tener 3 victorias: 1-0 vs Nashville SC, 2-1 vs Orlando City y 3-2 vs Inter Miami CF. Llega con una racha de seis triunfos consecutivos entre la Leagues Cup y Liga BBVA MX.
En el caso de Real Salt Lake, en el cuarto lugar con 7 puntos. Logró 2 victorias y 1 empate al tener de resultados 1-1 vs Tigres UANL (perdió 6-5 en penales), ganó 4-0 vs Atlante y 3-0 vs FC Juárez.