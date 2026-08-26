León 1-0 Real Salt Lake: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión de HOY martes 25 de agosto, partido de Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026; marcador online

Este martes 25 de agosto del 2026, se disputan los juegos de Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026 y uno de los primeros juegos es el León vs Real Salt Lake. El encuentro se disputa en el Estadio Dick's Sporting en punto de las 20:30 horas tiempo del centro de México.

León vs Real Salt Lake

Lugar: Estadio Dick's Sporting

Hora: 20:30 horas tiempo del centro de México.

Así llegan León y Real Salt Lake

León clasificó a Cuartos de Final como el mejor equipo de Liga BBVA MX en la fase de grupos con 9 puntos conseguidos, mientras Real Salt Lake entró en cuarto lugar de la MLS.

León logró tener 3 victorias: 1-0 vs Nashville SC, 2-1 vs Orlando City y 3-2 vs Inter Miami CF. Llega con una racha de seis triunfos consecutivos entre la Leagues Cup y Liga BBVA MX.

En el caso de Real Salt Lake, en el cuarto lugar con 7 puntos. Logró 2 victorias y 1 empate al tener de resultados 1-1 vs Tigres UANL (perdió 6-5 en penales), ganó 4-0 vs Atlante y 3-0 vs FC Juárez.